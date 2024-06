Angélica mostra evolução do filho Benício no jiu-jitsu e comemora

'Crescendo', escreveu Angélica; a apresentadora também celebrou a mudança de faixa do filho em suas redes sociais nesta quinta-feira, 27

Angélica celebrou a evolução do filho Benício Huck, de 16 anos de idade, no jiu-jítsu. Em postagem no Instagram, a apresentadora compartilhou um vídeo nesta quinta-feira, 27, do adolescente junto com o treinador, Chico Salgado.

"Seu amiguinho crescendo", escreveu ela na legenda da postagem. Mais cedo, a artista ainda comemorou a mudança de faixa do filho, que passou para a faixa azul no esporte. "Orgulho de você, meu filho. Que felicidade participar dessa caminhada na arte suave", declarou Angélica.

Luciano Huck também celebrou a notícia, o comandante do ‘Domingão’ parabenizou o herdeiro pela habilidade no esporte: “Muito orgulho de você, Beni. Valeu o esforço e a dedicação. Siga firme em seu propósito. Obrigado mestre, André Bitang e Chico Salgado. E como diria Hélio Gracie: “A força do jiu-jitsu não está na força física”, iniciou.

“Está na habilidade de se adaptar e superar qualquer situação”, completou Luciano. Vale lembrar que a faixa azul simboliza uma transição e o domínio de habilidades no esporte, que também é praticado por Angélica. Inclusive, a apresentadora já apareceu pegando pesado em um treino ao lado do herdeiro em suas redes sociais.

É válido mencionar também que Luciano e Angélica são pais do jovem Joaquim, de 19 anos, e da pequena Eva, que tem apenas 11 anos. Inclusive, o primogênito do casal foi aceito em uma das maiores universidades internacionais e já deixou o ninho. Ele está morando no exterior, em Nova York, nos Estados Unidos.

