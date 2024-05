Luxo e exclusividade: neto de Sonia Abrão tem quarto dos sonhos; veja

Com itens personalizados, neto de Sonia Abrão tem seu quarto mostrado pela mãe em vídeo; detalhes delicados e com identidade impressionaram

O neto de Sonia Abrão nasceu no dia 20 de abril e meses antes do nascimento de Filippo a mamãe dele, Bella Morais, nora da apresentadora planejou o quartinho dele em seu apartamento com Jorge Abrão.

Em sua rede social, a jornalista compartilhou um vídeo para exibir os detalhes do cantinho de seu primeiro herdeiro com o único filho da apresentadora da RedeTV!. Impressionando a todos, Bella mostrou o papel de parede do Mickey e os detalhes exclusivos do ambiente.

Segundo a mamãe, a roupa de cama foi personalizada com nome de Filippo e além disso a estampa foi feita também com exclusividade para ele. "E finalmente, apresento a vocês o cantinho do nosso pequeno... Sonhado e planejado por nós por meses, o projeto foi assinado pela Vanessa Mendonça, nossa arquiteta, que executou com maestria tudo o que imaginamos para o quarto do Filippo", contou ela.



"O projeto, crescerá junto com o nosso bebê, já que ele se molda as necessidades do Filippo conforme os anos. Nossa “Pippolândia”, como gostamos de chamar esse espaço, também conta com uma identidade visual exclusiva, criada especialmente para ele e que deu toda a personalidade que queríamos para o nosso bebê", explicou como tudo foi pensado.

Além do quarto em casa, Filippo ainda teve uma recepção luxuosa na maternidade. O pequeno encantou nesta quarta-feira, 15, ao surgir de olhinho aberto em foto com a avó materna.

