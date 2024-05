Ingrid Guimarães revela desafios de criar filha adolescente: 'Maternidade muito dividida'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ingrid Guimarães compartilha planos para o Dia das Mães, desafios da maternidade e conexão com as mulheres da família

Ingrid Guimarães se prepara para celebrar o Dia das Mães ao lado da filha, Clara, e das mulheres da família. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz entrega planos para a data especial, compartilha conexão com a herdeira e revela desafios de criar adolescente de 14 anos: "Maternidade muito dividida".

"Esse Dia das Mães vamos ficar em família. Somos uma família de mulheres lá em casa. Tenho duas irmãs, minha mãe e a minha avó, que ainda está viva, graças a Deus. Os planos são uma feijoada em família com as mães e as filhas, como a gente faz todos os anos na casa da minha mãe", compartilha Ingrid Guimarães, que participa da campanha Tormenta, do Boticário, neste Dia das Mães.

"É a data que a gente sempre se reúne, ninguém viaja. Sou de uma família de muitas mulheres e quase todas mães, então essa sempre é uma data que a gente quer passar juntas", acrescenta a atriz sobre a data especial.

Com a forte presença das mulheres na família, ela ressalta a importância de compartilhar a maternidade com as irmãs, Astrid e Sigrid Guimarães. "Minha maternidade é muito dividida. Fui a última a ter filhos das minhas irmãs, cada uma delas tem duas filhas. A gente compartilhou a maternidade. Tudo o que eu fiz e faço até hoje compartilho com as minhas irmãs".

"Minha irmã engravidou ao mesmo tempo que eu da segunda filha, então as meninas são primas e melhores amigas. Eu e minha irmã compartilhamos tudo, estou vivendo a adolescência junto com ela. Minha outra irmã teve as filhas muito jovem, hoje elas já são mais velhas. Quando a gente não sabe o que fazer, ela fala: 'Calma, já passei por isso'", conta Ingrid Guimarães.

Entre os desafios de criar uma filha no início da adolescência, Ingrid Guimarães destaca que tenta manter o diálogo com a herdeira: "Elas não querem conversar com a gente, só com as amigas. Somos as últimas da lista. Meu desafio é tentar manter ela um pouquinho comigo e, nesse pouquinho, eu tento um diálogo com ela para falar sobre as tormentas que ela passa. Acho que estou conseguindo, cada coisinha que ela me conta é uma vitória. Ela fala para não contar para ninguém e eu não conto mesmo".

