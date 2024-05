Diretor de auditório do SBT, Roque é internado com sangramento intracraniano

Gonçalo Roque, ex-assistente de Silvio Santos no SBT, está internado no interior de São Paulo. Saiba qual é o estado de saúde dele

O diretor de auditório do SBT Gonçalo Roque, que é ex-assistente de Silvio Santos, foi internado na noite de sábado, 18, em um hospital de Jundiaí, no interior de São Paulo. De acordo com o site Notícias da TV, ele sofreu um sangramento intracraniano frontal e foi hospitalizado.

O estado de saúde dele é estável e ele passa por mais exames após ter sido atendido no pronto-socorro.

De acordo com a apresentadora Sonia Abrão, ele passou mal em um restaurante. "Roque, o maior diretor de auditório do SBT, fiel escudeiro de Silvio Santos por mais de 50 anos, está hospitalizado em Jundiaí, interior de São Paulo, após ter desmaiado, ontem, num restaurante, durante almoço em família! Segundo sua mulher, Janilda Nogueira, os exames apontaram sangramento intracraniano na parte frontal! Todas as nossas orações por ele! Força, Roque querido!!!", disse ela no Instagram.

Roque se emocionou no casamento da filha

O assistente de palco do SBT Gonçalo Roque viveu um momento emocionante em dezembro de 2023 ao comemorar o casamento de sua filha Pamela Roque, que é sua enteada e é considerada como sua filha. Nas rede sociais, ele mostrou fotos da cerimônia e apareceu emocionado.

Em algumas fotos, ele mostrou que foi o responsável por levá-la até o altar e caiu no choro de tanta emoção. Para a ocasião, ele usou um terno vermelho e esbanjou estilo.

“Agradeço por estar vivo e ter o privilégio de levar minha filha ao altar. Depois de tudo que passei em 2023, fechar o ano assim foi o meu melhor presente. Meu coração é fraco, mas nesse dia ele se manteve forte e bem cheio de emoção e alegria”, disse ele na legenda.