Atriz de Todas as Flores, Kelzy Ecard revela luta contra o câncer: ‘Meu diagnóstico’

Kelzy Ecard, que atuou em Todas as Flores e Éramos Seis, surpreende ao contar que lutou contra o câncer por um ano e meio: ‘Último dia’

A atriz Kelzy Ecard, que atuou nas novelas Todas as Flores e Éramos Seis, revelou que finalizou o seu tratamento contra o câncer de mama. A artista foi diagnosticada em dezembro de 2022 e passou os últimos tempos fazendo o longo tratamento com sessões de quimioterapia, radioterapia e imunoterapia, além da cirurgia.

Agora, a estrela só tem o que comemorar ao se ver livre da doença. Tanto que ela anunciou o seu diagnóstico publicamente e celebrou a sua saúde.

"Essa foto é da mais profunda gratidão e alegria!!! Hoje foi o último dia do meu tratamento, que começou em dezembro de 2022, quando recebi meu diagnóstico de câncer de mama her 2 positivo. De lá pra cá foram 4 sessões de químio vermelha, 12 sessões de químio branca, 1 cirurgia, 15 sessões de radioterapia, 4 sessões de imuno+quimio e 18 sessões de imunoterapia. Tem muita história antes, durante e depois do meu diagnóstico. Aos poucos vou dividindo com vocês. Por enquanto só quero agradecer! Estar viva, estar “curada”, estar me sentindo incrível!", disse ela.

E completou: "Agradecer a todos os médicos maravilhosos que cuidaram de mim - dr José Bibes, Ricardo Amorim e Augusto Rocha - meus anjos!!! A todos os profissionais incríveis que encontrei nessa jornada. À minha família, meus amigos, à ciência! Aos poucos vou agradecendo um a um!!! Quero dedicar esse momento ao meu filho amado Pedro e ao meu irmão amado Ralfe, que me acompanhou e encorajou em cada passo até partir, menos de um mês depois da minha cirurgia. Te amo pra sempre! Por enquanto, viva a vida!!!!! Que felicidade estar aqui comemorando essa existência".