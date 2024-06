Gil do Vigor se revolta com atitude de pastor famoso e detona: ‘Falso profeta’

Gil do Vigor surpreende com discurso contra pastor famoso e massacra atitudes dele nas redes sociais; entenda o que aconteceu

Na noite da última sexta-feira, 19, Gil do Vigor se envolveu em uma nova polêmica ao usar suas redes sociais para criticar as atitudes de um pastor famoso, André Valadão. O economista se revoltou depois de ver o religioso afirmar que os fieis deveriam tirar seus filhos da faculdade para preservar os valores, e detonou seu discurso.

Em seu perfil no Instagram, Gil, que sempre foi muito religioso e chegou a ser missionário da igreja mórmon, apareceu visivelmente exaltado após assistir ao vídeo viral do pastor. Ele pediu aos seus seguidores que ficassem atentos, destacando que o conhecimento nunca o afastou de Deus; pelo contrário, afirmou que isso o aproximou

“Essas pessoas querem manipular vocês gente, elas utilizam da ignorância para juntar massas e assim dominar, porque a falta do conhecimento é a ignorância é um prato cheio para eles”, disparou. “Não acreditem nessas pessoas que estão utilizando o nome de Deus para manipular vocês”, Gil disse inconformado.

“É inadmissível que um homem que tenha acesso a tantas pessoas gere e espalhe desinformação. É um absurdo! A educação e o conhecimento devem ser divulgados e espalhados para nosso país", contou o economista, que está fazendo PhD no exterior e sempre compartilha conteúdos sobre educação em suas redes sociais.

Inclusive, o ex-participante do Big Brother Brasil se usou como exemplo para defender a importância dos estudos: “O meu conhecimento nunca me afastou de Deus, pelo contrário, me aproximou", disse o economista, que detonou o pastor: "E as pessoas têm o direito de aprender e se libertar dessas pessoas manipuladoras, falsos profetas”, disparou.

“Utilizam o nome de Deus dizendo serem perfeitos, mas na verdade são lobos em pele de cordeiro. Então cuidado, gente! Lembre-se que quem é contra a educação é contra vocês", Gil completou. Para quem não acompanhou, André Valadão gerou polêmica ao opinar sobre os estudos em uma de suas pregações, que se tornou viral nas redes sociais.

"Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda! Vai vender picolé na garagem. 'Ah, mas eu não criei meu filho para isso'. Você criou para quê? Para ele ir para o inferno, pô?", o pastor defende que a universidade corrompe as pessoas e as afasta dos valores religiosos durante seu discurso.

Gil do Vigor rebate críticas em meio à polêmica:

O economista Gil do Vigor usou as redes sociais na sexta-feira, 14, para compartilhar um desabafo. O ex-participante do BBB 21, da Globo, precisou se defender dos ataques que recebeu logo após publicar uma mensagem enigmática em relação à educação. O assunto surgiu desde que uma polêmica envolvendo o ex-BBB 24 Matteus Amaral veio à tona.