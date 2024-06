Silvia Poppovic fala sobre nova fase ao lado do namorado: 'Amor maduro'

Após assumir um novo relacionamento, a apresentadora Silvia Poppovic definiu o namorado como 'um presente' em sua vida

A apresentadora Silvia Poppovic abriu o coração e falou um pouco sobre a fase atual de sua vida. Recentemente, ela revelou através das redes sociais que está namorando há dois meses o advogado Álvaro Malheiros.

Em entrevista à coluna Play, do site O Globo, Silvia contou que não pensava em assumir uma nova relação após a morte de Marcello Bronstein, em 2022, com quem foi casada por 28 anos. De acordo com a apresentadora, tudo aconteceu de forma natural.

"Foi uma surpresa e uma prova de que não há idade para o amor, porque eu realmente não estava na expectativa. Fiquei viúva há um ano e sete meses, vivi o luto e realmente não tinha como foco um namoro. Mas já estava pensando em viver a minha vida plenamente. Aí surgiu esse presente, uma pessoa cheia de qualidades e disposta a refazer a sua vida afetiva. Está sendo muito bom. Eu prefiro a vida a dois do que sozinha", declarou.

Apesar do namoro ser recente, os dois já se conhecem há mais de 45 anos, quando foram apresentados por um casal de amigos em comum. O reencontro entre eles aconteceu em abril deste ano, logo após Silvia sofrer um assalto no bairro de Higienópolis, em São Paulo.

"Depois desse assalto, recebi inúmeras mensagens. E ele me procurou, mandou uma mensagem muito educada, perguntando se estava tudo bem. Aí ele voltou a mandar mensagem. Eu pensei: 'Esse cara quer alguma coisa comigo'. Aí começamos a sair, jantar e deu match", recordou a apresentadora.

Silvia Poppovic ainda revelou que ela e o namorado vivem um momento de vida muito parecido. "Eu tenho vontade de viver a vida a dois. O casar ou não, não faz muita diferença. A gente pensa nisso quando nunca casamos. O importante agora é ter projetos juntos, criar planos", declarou.

E completou: "Eu me sinto como uma adolescente, mas, ao mesmo tempo, com as vantagens de um amor maduro, que é tão emocionante e divertido quanto na juventude, mas com expectativas diferentes. Você não espera mais do que o outro pode dar".

Quem é Álvaro Malheiros? Conheça o namorado de Silvia Poppovic

A apresentadora Silvia Poppovic revelou que encontrou um novo namorado. No dia 11 de junho, ela assumiu o namoro com Álvaro Malheiros ao compartilhar fotos do casal feliz e sorridente durante um encontro. Agora, que tal saber mais sobre ele?

Álvaro Luís Fleury Malheiros é advogado. Ele nasceu em São Paulo e se formou em Direito na Universidade de São Paulo em 1977. Ele também cursou Administração de Empresas na Escola de Administração de Empresas de São Paulo - Fundação Getúlio Vargas.

O advogado é sócio-fundador da Lilla Huck Otranto Camargo Advogados e trabalha na Porto Advogados. Ele não possui redes sociais e é discreto na internet.