Especialista reforça importância do sono para emagrecer: 'Ajuda o ser humano a viver'

Em entrevista à CARAS Brasil, o nutrólogo Gustavo Sá esclarece como o sono pode auxiliar no processo de emagrecimento

Algumas pessoas fazem de tudo para emagrecer, mas mesmo assim os números da balança ainda ficam estacionados, mas o que muitos não sabem é que a solução para perda de peso pode estar ligada com sua rotina de sono. Em entrevista à CARAS Brasil, o nutrólogo Gustavo Sá reforça importância do sono no processo de emagrecimento: "Ajuda o ser humano a viver".

O especialista esclarece que bons hábitos noturnos são fundamentais não só para perder peso, mas também para regeneração do corpo. O Dr.Gustavo ainda menciona que dificilmente uma pessoa vai conseguir emagrecer se não tiver uma boa noite de sono.

"A pessoa tem que dormir para emagrecer. Tem que dormir, não tem jeito, regular os níveis de cortisol, porque se a pessoa não dorme, tem insônia. Vai ficar com fadiga, vai gerar até um processo amnésico, vai ficar com lapsos de memória de curto prazo", declara.

"Não só emagrecimento, ajuda em tudo, o sono, ele faz a recuperação, a regeneração do corpo, então melhora a massa muscular também, é ali que a gente constrói, por exemplo, o músculo. Muita gente acha que músculo se constrói na academia, não, o músculo se destrói na academia para ser construído numa boa noite de sono", complementa o nutrólogo.

Durante a conversa, o Dr.Gustavo compartilha que se uma pessoa não tem bons hábitos de sono, ela também pode apresentar outros problemas com alimentação. E, mais uma vez, orienta para importância de regular os hábitos noturnos.

"Pessoa que não dorme dificilmente vai conseguir emagrecer, principalmente se essa pessoa tiver hábitos noturnos, pode desencadear ali uma compulsão noturna por carboidratos, por exemplo, e os picos de insulina noturnos serem altíssimos".

RECARREGAR AS ENERGIAS

O nutrólogo compartilha que o sono não é apenas essencial para emagrecer, mas ele é como se fosse uma tomada onde recarregamos nossas energias. Dr. Gustavo Sá analisa a importância de não realizar refeições muito próximas da hora de dormir e nem se expor com iluminação do celular ou do tablet, pois tudo isso impacta no sono.

"Muitas vezes a pessoa não está conseguindo dormir ou está indo dormir tarde, [porque] ela está em constante contato, por exemplo, com a fração de luz azul dos tablets, celulares, computadores. Isso dentro da cronobiologia gera um processo. É igual a engordar pintinho, porque coloca a luz ali para o pintinho comer [...] O fato não é dormir cedo somente, o fato é puxar a última refeição para o mais cedo possível, que seria o mais indicado", finaliza Gustavo Sá.