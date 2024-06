Bárbara Evans recebe alta e explica voz rouca após procedimentos estéticos

Nesta terça-feira, 18, Bárbara Evans passou por cirurgias plásticas em várias áreas de seu corpo após dar à luz a gêmeos, Álvaro e Antônio

Bárbara Evans comemorou a alta hospitalar nesta quarta-feira, 18, após realizar uma série de procedimentos estéticos, como mamoplastia, abdominoplastia, lipoaspiração e fechamento de diástase. A influenciadora ainda explicou a rouquidão na voz após as cirurgias.

Nos Stories, a influenciadora, que é a mãe de Ayla, de dois anos, e dos gêmeos Álvaro e Antônio, de sete meses, tirou as dúvidas dos seguidores sobre sua fala: "Eu fico com essa voz rouca, e tossindo muito porque por conta do tubo. Para você tomar anestesia, você precisa ser entubada".

"A gente está aqui na farmácia para comprar tudo que a gente precisa, e já estamos indo para casa. E tem a medicação, hein, meu povo? Vocês gostaram do resultado?", indagou. "Eu vi que tá bombando o vídeo. Tô muito feliz".

A influenciadora deu à luz gêmeos em novembro do ano passado, e contou que os procedimentos estéticos já estavam marcados há seis meses.

Veja antes e depois das cirurgias plásticas de Bárbara Evans

Mais cedo ela compartilhou em suas redes sociais o antes e o depois de algumas regiões do seu corpo. Na legenda, detalhou o que foi feito pelo cirurgião. Ela, que é mãe de três crianças, resolveu mexer em seu corpo por causa das mudanças que as gestações causaram em seu físico.

"Realizei meu sonho!! Fiz a minha tão sonhada cirurgia. Consegui tratar praticamente todas as minhas queixas estéticas em um único tempo cirúrgico sem correr riscos desnecessários, já que respeitamos todas as normas de segurança cirúrgica", iniciou ela.

"Vou explicar tudo pra vocês: Ele começou fazendo uma lipoaspiração nas minhas costas. Dr. Renato disse que caprichou na região do cofrinho, porque eu não tinha definição nessa área. Depois ele pegou parte dessa gordura retirada na lipo, tratou e fez uma lipoenxertia glútea, pra dar um up e uma remodelada no bumbum, sem interferir no resultado da prótese que vocês já sabem que eu tenho faz muito tempo", detalhou. Veja o antes e depois clicando aqui!