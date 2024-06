Sonia Abrão alfineta Gracyanne e Belo: ‘Não colou’

A apresentadora Sonia Abrão e sua equipe levantam suspeitas sobre reaproximação de Gracyanne Barbosa e Belo após a separação

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao opinar sobre a reaproximação de Gracyanne Barbosa e Belo pouco tempos depois de confirmarem a separação. De acordo com a comunicadora e sua equipe do programa A Tarde É Sua, da RedeTV, o fim do casamento dos artistas teria sido uma jogada de marketing.

Durante a edição de quarta-feira, 19, Sonia e seus comentaristas alfinetaram a separação de Belo Gracyanne. "Sabe o que eu acredito? Falaram assim: ‘Vamos fazer uma campanha, a gente se separa, começa com essa história das joias e no dia 12 de junho a gente volta'”, afirmou Vladimir Alves. Então, Alessandro Lo-Bianco completou: "E vamos anunciar uma semana depois [do ‘Dia dos Namorados’] para não falarem que foi golpe’. Então as joias estavam sendo entregues pelo Belo".

Por fim, Sonia Abrão opinou: "Ainda bem que vocês [telespectadores] estão ficando espertos também, estão sabendo ler o jogo. Porque não colou essa história para o público".

Gracyanne Barbosa e Belo voltaram a morar juntos

O cantor Belo e a musa fitness Gracyanne Barbosa estariam se reaproximando após o fim do casamento. De acordo com o colunista Leo Dias, os dois teriam voltado a morar na mesma casa e até teriam vivido momentos íntimos a dois.

O colunista apontou que eles ficaram mais próximos nas últimas semanas e estão conversando bastante. Inclusive, os amigos já apostavam em uma reaproximação deles após o turbilhão do anúncio do fim do casamento.

Porém, Belo e Gracyanne ainda não se pronunciaram sobre as especulações. Vale lembrar que a separação foi anunciada em abril de 2024, e até surgiram rumores de que ela teria vivido um affair com um personal trainer.

Nesta semana, a musa fitness confirmou que a família do cantor continua morando em sua mansão no Rio de Janeiro e que sempre irá apoiá-los. "Esse vínculo jamais se perderá. Pelo menos da minha parte. Seremos sempre família e o que eu puder fazer por elas, ambas sabem que podem contar. Elas têm o meu amor e apoio", disse.