Quer emagrecer? Nutrólogo dá dica para iniciar processo com foco e organização

A batalha contra a balança por de parecer interminável para algumas pessoas que querem perder alguns quilos. No entanto, a falta de foco e organização pode ser alguns dos detalhes que não estão fazendo o resultado aparecer. Em entrevista à CARAS Brasil, o nutrólogo Gustavo Sá deu dicas importantes para os interessados em diminuir as medidas.

"Uma dica é se organizar e priorizar a própria pessoa, a sua saúde. Eu sempre recomendo começar a atividade física pela manhã, quando o nosso corpo está descansado. Então, isso é importante, você deve se colocar como prioridade. Organizar suas marmitas ou facilitar a sua vida encomendando de alguém", diz.

Apesar de indicar a facilidade e praticidade das marmitas, Gustavo explica que é importante que tudo seja feito pensando em suas limitações e rotina, a qual foi avaliada por um especialista da área. "Essas marmitas precisam ser feitas em cima de uma dieta que foi preparada para você".

Para aqueles que se cobram bastante por ter resultados e sempre está disposto a ir para uma academia, ele adianta que é natural que aconteçam altos e baixos. "A organização ajuda muito a manter o foco, mas não tem jeito, não existe motivação", avisa.

"Vai ter um dia que você vai estar sem motivação e você vai ter que ir do mesmo jeito, então se priorizar e tratar esse negócio como um processo que você entenda que é melhor fazer isso que você está fazendo do que ter que tomar um remédio e abrir uma cartela", afirma o médico que faz questão de defende o uso de medicamentos apenas em caso mais sérios: "Tem gente que já está no estágio de sobrepeso e obesidade e precisa de tratamento mesmo".

Gustavo defende que é importante se dedicar, mas com cautela e de olho nos limites do corpo de cada pessoa. "É igual começar a ler, quem está começando não vai ler um livro de mil páginas logo no primeiro dia. Não, começa com um livro de menor leitura, vai adequando essa dieta ao longo do tempo", explica.