Juliette fala sobre diferença de idade do namorado: "Maturidade muito grande"

Campeã do BBB 21, Juliette Freire está apaixonada! Namorando desde o ano passado, a cantora respondeu sobre a diferença de idade entre ela e Kaique Cerveny em entrevista à Mari Palma, no Youtube. Além disso, a famosa esclareceu sobre a demora para assumir a relação.

O atleta de crossfit é oito anos mais jovem que ela, mas isso se tornou indiferente para Juliette. "Ele é atleta, então precisa lidar muito com essa questão da segurança. Apesar de ser mais novo, ele tem um maturidade muito grande. E isso foi o que me encantou", explicou.

"Não ter ciúme demais, não ter vaidade de querer aparecer demais, entender que cada um tem o destaque na sua área. Ele é o campeão sul-americano do esporte dele, então já é o melhor no que ele faz. Eu não preciso competir. E eu vejo que relacionamentos acabam ou as mulheres são silenciadas por essas razões... Vaidade demais e o cara querer uma mulher inferior, e eu quero uma pessoa igual a mim", contou a ex-BBB.

O casal oficializou o namoro em setembro de 2023, mas eram vistos juntos desde o início do mesmo ano. "Eu era traumatizada. Então antes de assumir uma relação mesmo, um namoro, eu queria entender se realmente ia dar certo, para não ficar se desgastando, se estressando com coisas que não vão para frente. Então preferi entender e conhecer", disse Juliette.

"Foram uns oito meses da gente ficando sem namorar. E fomos fortalecendo isso por trás das câmeras. Porque é muto difícil você fortalecer uma relação explícita, qualquer coisinha vai lá e abala. Quando está forte é muito difícil abalar. Então quando eu entendi que estava forte o suficiente para eu expor, aí podia jogar pedra, porque já estava forte", finalizou.

Juliette quer se tornar mãe no futuro:

A vencedora do BBB 21 Juliette Freire tomou uma decisão sobre o seu futuro. Em março deste ano, a cantora passou por um procedimento para a retirada de seus óvulos após anunciar que os congelaria para se tornar mãe apenas daqui a alguns anos.

Nos stories de seu Instagram oficial, a famosa compartilhou um vídeo ao acordar do procedimento cirúrgico. Logo em seguida, ela explicou como foi o processo para seus seguidores. "Pronto, já estou em casa, já botei o pijama. Agora vou repousar um pouquinho, porque você fica um pouco enjoada por conta da anestesia e um pouquinho de cólica porque mexeu muito. Mas já fui medicada, agora vou descansar um pouco", disse Juliette.

A ex-BBB ainda disse o procedimento foi um sucesso. "Foi super tranquilo. Nós só ficamos 'manhosinhos', e daqui a pouco, vida normal", contou ela, que recentemente mostrou seu processo pré-cirúrgico nas redes sociais.

Poucos dias antes, a artista surgiu tomando algumas injeções hormonais e falou sobre o processo antes do congelamento de seus óvulos. "Tomo a terceira hoje e mais uma amanhã. A primeira eu senti uma dorzinha de cabeça e senti um gosto de remédio na boca, um pouco de enjoo, só. E na segunda, eu não senti nada, estou de boa", descreveu ela.