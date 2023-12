Gonçalo Roque se emociona ao levar a filha até o altar no casamento

O assistente de palco do SBT Gonçalo Roque comemora o casamento de sua filha Pamela Roque e aparece emocionado ao levá-la até o altar

O assistente de palco do SBT Gonçalo Roque viveu um momento emocionante nesta semana ao comemorar o casamento de sua filha Pamela Roque, que é sua enteada e é considerada como sua filha. Nas rede sociais, ele mostrou fotos da cerimônia e apareceu emocionado.

Em algumas fotos, ele mostrou que foi o responsável por levá-la até o altar e caiu no choro de tanta emoção. Para a ocasião, ele usou um terno vermelho e esbanjou estilo.

“Agradeço por estar vivo e ter o privilégio de levar minha filha ao altar. Depois de tudo que passei em 2023, fechar o ano assim foi o meu melhor presente. Meu coração é fraco, mas nesse dia ele se manteve forte e bem cheio de emoção e alegria”, disse ele na legenda.

View this post on Instagram A post shared by Gonçalo Roque (@roquesbt)

Roque foi internado há poucas semanas

O assistente de palco do SBT Gonçalo Roque foi internado em um hospital de São Paulo em outubro após sofrer um desmaio em casa. Agora, o boletim médico trouxe o diagnóstico sobre o quadro de saúde ele.

Conforme o site UOL, o Hospital São Luiz Itaim informou que Roque foi diagnosticado com Covid-19. Ele está consciente, respondendo a estímulos e seu quadro de saúde é estável.

A internação de Roque foi anunciada por sua família nesta semana, quando mostraram um vídeo dele no hospital. "A vida sempre nos dando sustos. A na minha idade o susto vem em dose dupla. Essa semana desmaiei em casa, aparentemente, sem causa alguma e fui levado ao hospital, onde me encontro, sendo cuidado e fazendo todos os exames possíveis para sabermos se tem algo errado. Desde já agradeço por toda preocupação e orações. Até o momento, só sabemos o que não é: Não é trombose e Não é coração. Continuamos na investigação e qualquer notícia vou trazer aqui pra vocês. Abraços do Roque", escreveram na legenda.