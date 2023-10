Assistente de palco do SBT, Roque é internado e revela detalhes

Família de Roque, do SBT, mostra vídeo dele no hospital e revela o motivo da internação

Assistente de palco do SBT, Roque está internado em um hospital após sofrer um desmaio em casa. Nesta terça-feira, 3, a família dele compartilhou um vídeo dele no hospital e contou que os médicos estão realizando exames para saber o que aconteceu com ele.

Por enquanto, os médicos já descartaram as hipóteses de trombose e de problema no coração, mas ainda não fecharam um diagnóstico.

"A vida sempre nos dando sustos. A na minha idade o susto vem em dose dupla. Essa semana desmaiei em casa, aparentemente, sem causa alguma e fui levado ao hospital, onde me encontro, sendo cuidado e fazendo todos os exames possíveis para sabermos se tem algo errado. Desde já agradeço por toda preocupação e orações. Até o momento, só sabemos o que não é: Não é trombose e Não é coração. Continuamos na investigação e qualquer notícia vou trazer aqui pra vocês. Abraços do Roque", escreveram na legenda.

O presente de Silvio Santos para Roque

Ícone do SBT, o assistente Gonçalo Roqueganhou uma casa de presente de Silvio Santos durante a pandemia. A informação foi revelada pela esposa do profissional, Janilda Nogueira. "Foi um presentão. O Roque é tão ativo, apaixonado pelo trabalho, não foi fácil. Entrou em depressão [na pandemia], chorava. Ficou mal, ficou muito mal. Mas graças a Deus, depois, a coisa foi se resolvendo", revelou ela para o jornalista Roger Turchetti.

Segundo ela, o lugar ajudou a melhorar a qualidade de vida da família, já que Roque pode praticar exercícios e cuidar da saúde."Ainda bem que a gente veio pra esse lugar que é um condomínio que a gente pode sair, caminhar, porque lá em São Paulo estava difícil", contou.

Com dois netos, o casal morava em um casa na Zona Norte de São Paulo. "Aí a gente veio pra esse condomínio. Ganhamos essa casa de presente do Silvio [Santos]", disse.