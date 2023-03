Silvio Santos presenteia Roque com casa em condomínio fechado: "Ganhamos"

Silvio Santos presenteia Roque, que trabalha no SBT há décadas, com uma mansão para viver uma velhice tranquila

Ícone do SBT, o assistente Gonçalo Roque ganhou uma casa de presente de Silvio Santos durante a pandemia. A informação foi revelada pela esposa do profissional, Janilda Nogueira.

"Foi um presentão. O Roque é tão ativo, apaixonado pelo trabalho, não foi fácil. Entrou em depressão [na pandemia], chorava. Ficou mal, ficou muito mal. Mas graças a Deus, depois, a coisa foi se resolvendo", revelou ela para o jornalista Roger Turchetti.

Segundo ela, o lugar ajudou a melhorar a qualidade de vida da família, já que Roque pode praticar exercícios e cuidar da saúde.

"Ainda bem que a gente veio pra esse lugar que é um condomínio que a gente pode sair, caminhar, porque lá em São Paulo estava difícil", contou.

Com dois netos, o casal morava em um casa na Zona Norte de São Paulo. "Aí a gente veio pra esse condomínio. Ganhamos essa casa de presente do Silvio [Santos]", disse.

SUSTO

No início do ano, o diretor de auditório e assistente de palco do SBT Roque, de 85 anos, foi internado em um hospital após sofrer um acidente doméstico há poucos dias. Ele sofreu uma queda no condomínio onde mora e ficou com uma ferida no braço. Agora, ele precisou ser hospitalizado para fazer uma cirurgia. Nas redes sociais, ele apareceu debilitado em um quarto no hospital e contou que a infecção na ferida piorou e ele precisará ser operado.

"Após a queda passei por um hospital, onde recebi os primeiros atendimentos, fiz a tomografia e logo me mandaram para casa com um curativo e antibiótico oral. Ontem fomos à SP, em uma consulta de rotina, e minha esposa que percebeu minha mão inchada, decidiu me levar em outro hospital (foi Deus iluminando ela)", disse ele na época.