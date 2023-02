Roque, do SBT, vai passar por cirurgia após acidente doméstico

Assistente de palco do SBT, Roque é internado em hospital e diz que fará cirurgia: 'Infecção se tornou grave'

O diretor de auditório e assistente de palco do SBT Roque, de 85 anos, foi internado em um hospital após sofrer um acidente doméstico há poucos dias. Ele sofreu uma queda no condomínio onde mora e ficou com uma ferida no braço. Agora, ele precisou ser hospitalizado para fazer uma cirurgia.

Nas redes sociais, Roque apareceu em um quarto no hospital e contou que a infecção na ferida piorou e ele precisará ser operado.

"Após a queda passei por um hospital, onde recebi os primeiros atendimentos, fiz a tomografia e logo me mandaram para casa com um curativo e antibiótico oral. Ontem fomos à SP, em uma consulta de rotina, e minha esposa que percebeu minha mão inchada, decidiu me levar em outro hospital (foi Deus iluminando ela)", disse ele.

E completou: "Aqui fui internado, fizeram exames e lá constataram uma infecção. Infecção que se tornou grave. Vou passar por uma cirurgia no braço neste momento, só isso que sabemos até o momento. Assim que eu sair da cirurgia, atualizo vocês aqui".

Roque revela como foi o acidente doméstico

Na última terça-feira, 14, Roque contou detalhes de como foi o acidente doméstico que sofreu. Ele disse que caiu em uma rampa e se machucou. Ele foi ao hospital e recebeu medicamentos.

"Nesse domingo, eu sofri um acidente. Escorreguei em uma rampa de pedra, no condomínio onde moro. Rapidamente fomos para o hospital, pois para quem não sabe, tenho uma válvula na cabeça e não posso sofrer lesões. Foi feito uma tomografia e graças a Deus está tudo bem… fiquei com esse machucado no braço e estamos cuidando bem, fazendo curativos e passando os remédios receitados pelo médico", disse ele.

E completou: "Minha esposa e companheira Janilda Nogueira está cuidando muito bem de mim. Venho aqui, pessoalmente, para dar essa notícia a vocês. Eu estou bem!".