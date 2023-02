Roque, do SBT, sofre acidente doméstico e revela como está se sentindo

Diretor de auditório do SBT, Gonçalo Roque assusta os fãs ao revelar uma lesão em seu braço após sofrer queda em casa

O diretor de auditório e assistente de palco do SBT Gonçalo Roque deu um susto em sua família e nos fãs nesta semana. Ele sofreu um acidente doméstico e foi levado às pressas para o hospital. Nesta terça-feira, 14, ele tranquilizou os fãs ao contar que está bem e ficou com uma lesão no braço.

Roque revelou que caiu em uma rampa no condomínio onde mora e rapidamente foi socorrido pela esposa, que o levou ao hospital para fazer exames e curativos. O funcionário do SBT mostrou um vídeo de quando a ferida estava sendo limpa pelos enfermeiros.

"Nesse domingo, eu sofri um acidente. Escorreguei em uma rampa de pedra, no condomínio onde moro. Rapidamente fomos para o hospital, pois para quem não sabe, tenho uma válvula na cabeça e não posso sofrer lesões. Foi feito uma tomografia e graças a Deus está tudo bem… fiquei com esse machucado no braço e estamos cuidando bem, fazendo curativos e passando os remédios receitados pelo médico", disse ele.

E completou: "Minha esposa e companheira Janilda Nogueira está cuidando muito bem de mim. Venho aqui, pessoalmente, para dar essa notícia a vocês. Eu estou bem!".

ALERTA: O vídeo abaixo possui imagens fortes de um ferimento no braço.