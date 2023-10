Após novo desmaio, Roque vai para UTI e descobre problema no coração

Prestes a deixar hospital, Roque vai para UTI após novo desmaio e esposa do assistente de palco do SBT revela o que aconteceu

O assistente de palco do SBT Gonçalo Roque foi internado na UTI após achar que estava prestes a deixar o hospital. A informação foi dada pela esposa dele, Janilda Nogueira, nesta terça-feira, 10, na rede social.

Exibindo uma foto do braço do marido machucado, quando ele caiu há sete meses, a amada do funcionário de Silvio Santos explicou que ele está novamente no hospital depois do acidente ocorrido. Contudo, quando ele estava prestes a voltar para casa, da internação dos últimos dias por covid-19, Roque teve um novo desmaio e foi para a UTI.

"Olá bom dia! Quero aqui dizer que nosso guerreiro @roquesbt depois de quase sete mês depois deste tombo novamente se encontra no hospital. Bom até aí todos sabem. Mas achamos que ontem iríamos pra casa depois do último exame que ele fez certeza que não ia da em nada. Mas não foi bem o que pensamos deu um probleminha no coração, agora ele se encontra na UTI novamente ele teve outro desmaio, mas está sobre controle fazendo todos os procedimentos tudo vai dar certo", falou ela.

Depois de revelar o novo diagnóstico do marido, ela se mostrou positiva. "Tenho fé e ele mais ainda. logo ele vai estar em casa se Deus quiser e ele quer. E vai orando, pois ainda precisamos das orações de vocês. Muito obrigado", pediu para os fãs.

Internado, Roque recebe diagnóstico após desmaio em casa

O assistente de palco do SBT Gonçalo Roque está internado em um hospital de São Paulo há poucos dias após sofrer um desmaio em casa. Agora, o boletim médico trouxe o diagnóstico sobre o quadro de saúde ele.

Conforme o site UOL, o Hospital São Luiz Itaim informou que Roque foi diagnosticado com Covid-19. Ele está consciente, respondendo a estímulos e seu quadro de saúde é estável.

A internação de Roque foi anunciada por sua família nesta semana, quando mostraram um vídeo dele no hospital. "A vida sempre nos dando sustos. A na minha idade o susto vem em dose dupla. Essa semana desmaiei em casa, aparentemente, sem causa alguma e fui levado ao hospital, onde me encontro, sendo cuidado e fazendo todos os exames possíveis para sabermos se tem algo errado. Desde já agradeço por toda preocupação e orações. Até o momento, só sabemos o que não é: Não é trombose e Não é coração. Continuamos na investigação e qualquer notícia vou trazer aqui pra vocês. Abraços do Roque", escreveram na legenda.