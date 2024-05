Queridinho dos famosos, implante de sobrancelhas pode acarretar sérias complicações; entenda

Em entrevista à CARAS Brasil, dermatologista Carolina Molina Gamallo dá detalhes sobre o procedimento, que representa 11% das cirurgias capilares em mulheres

A influenciadora digital Andressa Miranda (35) falou recentemente, por meio das redes sociais, sobre sua recuperação após implante de sobrancelhas. A esposa de Thammy Miranda (41) mostrou como elas ficaram após a primeira semana do procedimento estético, que custa entre R$ 25 mil e R$ 30 mil. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica dermatologista Carolina Molina Gamallo, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explica como funciona o implante e alerta sobre as contraindicações.

Assim como a influenciadora Andressa Miranda, outras famosas aderiram ao procedimento, cirúrgico ou não cirúrgico, realizado para preencher ou reconstruir as sobrancelhas, corrigir falhas, aumentar a densidade ou alterar a forma. De acordo com levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar (ISHRS, sigla em inglês), essa técnica representa 11% das cirurgias capilares realizadas em mulheres, e 4% entre os homens, em todo o mundo.

Carolina Molina Gamallo, médica dermatologista com especialização de tricologia e transplante capilar, conta como o procedimento é realizado. “Existem duas principais técnicas para o implante de sobrancelha: a técnica de transplante de cabelo e a micropigmentação. No transplante de cabelo, folículos capilares são transplantados da área doadora para as sobrancelhas. Na micropigmentação, pigmentos são inseridos na pele para criar a ilusão de sobrancelhas mais cheias”, informa.

De acordo com ela, o implante é aconselhado para pessoas que têm sobrancelhas esparsas, finas, ou que desejam uma mudança estética na aparência das sobrancelhas. Já o pós-procedimento varia, dependendo da técnica utilizada. “Geralmente, envolve cuidados com a área tratada, como manter a área limpa e aplicar pomadas recomendadas pelo médico. Em termos de dor, isso pode variar de acordo com a tolerância individual e a técnica utilizada. No entanto, muitas pessoas relatam desconforto mínimo durante o procedimento”, diz.

A dermatologista lista pontos importantes sobre as contraindicações: “Podem incluir histórico de cicatrização pobre, condições médicas subjacentes que possam aumentar o risco de complicações, como diabetes não controlado, e alergias conhecidas aos produtos utilizados no procedimento. É importante discutir todas as condições médicas pré-existentes com um médico antes de realizar o procedimento”.

Andressa Miranda realiza transplante de sobrancelhas - Reprodução/Instagram

Os resultados do implante de sobrancelha podem variar dependendo da técnica utilizada, das preferências estéticas do paciente e da habilidade do profissional que realiza o procedimento, de acordo com Carolina.

“No entanto, geralmente se espera obter sobrancelhas mais cheias, definidas e simétricas, proporcionando uma aparência mais harmoniosa ao rosto. O resultado final pode levar algumas semanas para se manifestar completamente, à medida que a área se cura e os cabelos ou pigmentos se assentam. É importante ter expectativas realistas e discutir claramente seus objetivos com o profissional antes do procedimento”, ressalta.

E em caso de arrependimento? A dermatologista destaca: “No caso do transplante de cabelo para sobrancelhas, não é facilmente reversível, pois envolve a transferência de folículos capilares da área doadora para as sobrancelhas, e remover esses folículos pode não ser uma opção viável”.

Mulheres que fizeram micropigmentação nas sobrancelhas podem optar por fazer um implante de sobrancelha com a técnica de transplante de cabelo, se desejarem um resultado mais duradouro e natural, afirma Carolina. “No entanto, é importante discutir suas preocupações e expectativas com um profissional qualificado para determinar se o procedimento é adequado para você e qual a melhor abordagem a ser tomada. Em alguns casos, pode ser necessário remover a micropigmentação antes de realizar o transplante de cabelo”, finaliza.

Carolina Molina Gamallo - Médica formada no Rio de Janeiro; fez residência em Clínica Médica pelo Hospital Federal de Bonsucesso no Rio de Janeiro INS; ingressou em Dermatologia pelo Instituto de Dermatologia Azulay - Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro; é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia; fez especialização de tricologia e transplante capilar Em São Paulo. CRM: 5201041320