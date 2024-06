Grávida de Nala, Iza exibe barrigão em show na Praia de Copacabana

Grávida da primeira filha com o jogador Yuri Lima, Iza encantou os internautas ao deixar o barrigão à mostra antes de seu show na Praia de Copacabana

Iza está radiante! Grávida da primeira filha com o jogador Yuri Lima, a cantora exibiu orgulhosamente seu barrigão antes de subir ao palco na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado, 1. Prestes a entrar no quinto mês da gestação de Nala, ela tem celebrado essa fase especial com seus fãs durante apresentações do álbum Afrodhit, seu mais recente trabalho de estúdio.

A famosa é uma das atrações da terceira noite do festival que promove shows gratuitos na praia mais famosa do Brasil. Além dela, o evento também contou com apresentações de Preta Gil e Thiago Pantaleão.

No espetáculo, Iza cantou sucessos como Dona de mim, Meu Talismã, Brisa eQue Se Vá.

Iza brinca sobre cansaço ao arrumar a casa

No último dia 22, Iza divertiu os seguidores ao fazer uma trend mostrando como está sendo sua gravidez. A cantora está grávida de sua primeira filha com o jogador de futebol Yuri Lima. No entanto, a gravidez de Nala, como se chamará sua pequena, tem trazido diversas consequências para seu dia a dia.

No vídeo, a cantora aparece tirando vários cochilos ao realizar os afazeres domésticos, como passar o aspirador na casa e dobrar as roupas. "Aproveitando pra dormir agora, né?", escreveu a artista na legenda da publicação brincando.

Nos comentários os seguidores da cantora ex-jurada do The Voice se divertiram junto com ela: "Nem tô grávida e vivo nessa fase", comentou uma fã, "Bem assim mesmo (risos)", disse uma seguidora, "É um sono surreal (risos)", concordou uma terceira,"A mãe não está tão ON, a mãe está sonolenta", brincou mais uma.

Na mesma semana, a cantora aproveitou para desabafar sobre os efeitos da gestação: a perda de memória. Nos stories de seu perfil do Instagram nesta terça-feira, 21, a famosa compartilhou um desabafo com seus seguidores ao falar sobre o assunto. "Gente, por que a gravidez faz isso com o ser humano? Eu falei [que é] sexta-feira no meu post e ninguém me falou nada. Hoje é claramente terça. De onde eu tirei sexta?", disse Iza, claramente confusa com os dias da semana.

"O pior não é isso. O pior é isso aqui", disse a cantora, apontando para seu noivo, que caiu na risada. "Tô grávido também", disse o jogador do Mirassol. "Você podia ter avisado. Estava lá atrás concordando", Iza chamou atenção. "Pra mim hoje é domingo", disparou Yuri. "Hoje está com cara de domingo, né?", confessou a futura mamãe.