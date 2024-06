Bons Fluidos e Caras se juntam em evento de bem-estar; saiba os detalhes

O evento da Bons Fluidos e Caras, voltado para saúde mental, contou com aulas de yoga e terapias e uma conversa com Monja Coen

Com a correria e estresse do dia a dia, é importante tirar um tempinho para respirar. Em meio à tanta correria e estresse do dia a dia, é sempre importante tirar um tempinho para respirar. Pensando nisso, a Bons Fluidos e a CARAS convidaram influenciadores digitais e profissionais que se preocupam com a saúde mental para viver um dia de experiências voltadas para o bem-estar. O evento aconteceu no espaço Awake, localizado no Jardim Paulista, na cidade de São Paulo.

Os participantes realizaram uma aula de yoga com a professora Aninha Mendes. Depois, fizeram um lanchinho e foram vivenciar a terapia com sons (Soundhealing), realizada pela Karina Siervi. Eles também conversaram sobre vibrações com Wilma Bolsoni e fizeram um brunch para dar início às conversas que englobaram diversos temas.

Durante o bate-papo, Siervi falou sobre a terapia com sons e como ela pode nos ajudar a desligar da rotina repleta de compromissos. Bolsoni, por sua vez, explicou os benefícios da terapia vibracional. Jamar Tejada, colunista da Bons Fluidos, abordou as diferenças entre chás e infusões, os benefícios de beber o líquido e comentou de forma aprofundada sobre os óleos essenciais. Ana Mendes também falou a respeito da necessidade de realizar pausas no dia a dia, meditar e deu dicas para realizar a higiene do sono. Por fim, a taróloga Claudia Boechat ressaltou a importância do tarot e como ele pode nos ajudar a guiar a vida.

Monja Coen finalizou o dia abordando o conceito de Ikigai. Ela deu dicas de como levar uma vida mais leve, compartilhou ensinamentos que teve ao longo de sua vida e aprofundou-se na importância de viver em comunhão à natureza, além de aprender com ela.

