Vips apoiam a Feijoada Solidária da Casa Hope

Sabrina Parlatore, Celso Russomanno e mais vips participaram da tradicional Feijoada Solidária da Casa Hope

A tradicional Feijoada Solidária da Casa Hope aconteceu no último final de semana no Hotel Tivoli Mofarrej e reuniu diversos convidados e celebridades. O evento apoia a instituição que acolhe crianças com câncer e transplantados de medula óssea há 28 anos e teve patrocínio do Grupo UNIP Objetivo.

Neste ano, o encontrou contou com shows de Leo Maia e Afonso Nigro, que doaram seus cachês para a instituição. Os convidados foram recepcionados pela presidente e fundadora da Casa Hope Cláudia Bonfiglioli e pelo CEO, Dr. Fernando Rizzolo.

Entre os mais de 300 empresários e artistas estavam Reinaldo Gottino, Fabiola Reipert, Silvia Vinhas, Sabrina Parlatore, Celso Russomanno e Lovani Russomanno.

