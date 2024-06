Samanta Quadrado representa o Brasil em Conferência da ONU

Samanta Quadrado esteve no comitê brasileiro na Conferência da ONU sobre direitos da Pessoa com Deficiência

A atriz Samanta Quadrado viveu uma experiência inesquecível ao integrar o comitê brasileiro para a 17ª Sessão da Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência na sede da ONU (Organização das Nações Unidas) em Nova York, Estados Unidos. Ela foi ao evento como Autodefensora do Instituto Simbora Gente.

“Que honra, orgulho e alegria fazer parte desse momento! Quero representar o Brasil de forma significativa e positiva, promovendo a inclusão e os direitos das pessoas com deficiência, nacionalmente e agora também internacionalmente”, disse ela.

A diretora do Instituto Simbora Gente, Fabiana Duarte, também falou sobre a presença do país no evento internacional. "A nossa participação na Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (COSP/ CDPD), nos permitiu aprender com outros países e organizações que também trabalham em prol dos direitos das pessoas com deficiência. É um evento muito importante que ocorre anualmente na ONU. Queremos trazer novos conhecimentos e ideias para continuarmos aprimorando nosso trabalho e buscando soluções efetivas para os desafios enfrentados pela comunidade de pessoas com deficiência no Brasil", contou.

A conferência contou com representantes de vários países, organizações internacionais e entidades da sociedade civil. O evento teve painéis, palestras e debates sobre a acessibilidade, inclusão social, participação política e econômica de pessoas com deficiência e seus desafios.