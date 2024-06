Bruna Marquezine revela curiosidades dos bastidores do MET Gala

Hora fofoca de bastidores! Bruna Marquezine revela detalhes inusitados de sua ida ao MET Gala pela primeira vez: ‘Tem uma filinha’

A atriz Bruna Marquezine revelou curiosidades dos bastidores de sua primeira participação no MET Gala, que é um baile tradicional dos fashionistas em Nova York, Estados Unidos. O evento aconteceu há algumas semanas e ela se destacou com seu look belíssimo. Agora, a estrela relembrou alguns detalhes de sua ida ao evento.

Em participação no podcast Famosos Conselhos, de Mica Rocha, Marquezine revelou que teve que ir sozinha ao evento, já que não podia levar um empresário e nem assistente. Além disso, ela contou sobre a fila de artistas famosos para a hora das fotos e até o que é feito com a bolsa e o celular dos famosos.

"As coisas mais engraçadas são: ninguém entra com assistente, empresário, agente. É você e o seu carisma. Não tem ninguém para você falar: ‘Você viu quem passou aqui do nosso lado?’. Não tem. É você e uma pessoa muito mais famosa que você. E outra pessoa mais famosa que aquela pessoa famosa. Uma fila e todo mundo aqui numa fila, assim, ó: Tudo bem, querida? Que linda! E eu fingindo costume. Eu fui com a Uma Thurman, que tirou uma selfie nossa no celular dela. Ela me mandou [a foto], boba! Por Instagram, ela me deu um oi, e ela postou”, disse ela.

"Você chega e fica na filinha. Aí chegou a sua hora. Você pega suas coisinhas, sua bolsinha, e você entrega na mão de uma pessoa que você nunca viu, que ela fala: ‘Tudo bem, eu sou a fulana. Eu vou segurar suas coisas para você fazer sua foto’. Aí aquele povo gritando naquela escadaria e eu pensando muito: ‘não cai, não cai, que vai dar tudo certo’. E eu pensando: ‘Tem uma galera muito mais interessante, acho que eu vou ser mais rapidinha. Que é para não atrapalhar a foto da menina que está vindo’. Eu saí rápido do tapete e pensei: ‘Droga, eu devia ter ficado mais’”, completou.

Então, ela contou que o evento durou algumas horas. "É longo, eu cheguei lá 5, 6 da tarde, e saí de lá às 10 da noite”, afirmou.

View this post on Instagram A post shared by Hugo Gloss (@hugogloss)

O vestido de Bruna Marquezine no MET Gala

A atriz Bruna Marquezine brilhou durante sua participação no Met Gala 2024, em Nova York, nesta semana, com um vestido branco sofisticado. O look dela foi feito pela estilista Tory Burch, que mostrou um vídeo de como foi a confecção do modelito.

Em seu perfil no Instagram, Burch compartilhou um vídeo com detalhes do tecido sendo cortado, as primeiras provas com Bruna e o resultado final. "Bruna e eu nos concentramos em trazer um senso de modernidade às técnicas históricas. Começamos com um espartilho moldado à mão e uma saia de aro de múltiplas camadas em malha, com camadas de organza transparente para destacar sua construção. Flores de seda cortadas à mão estão espalhadas na bainha, tingidas em um gradiente de marfim, verde claro e ferrugem; imaginamos flores do passado, preservadas, lindamente envelhecidas e não muito preciosas", disse ela sobre os detalhes do look.

Por sua vez, Bruna compartilhou uma selfie que fez ao provar a parte de cima do vestido e também o desenho de como ficaria o look.

Bruna Marquezine - Foto: Getty Images

View this post on Instagram A post shared by TORY BURCH (@toryburch)