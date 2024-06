Isabelle mostra bastidores de ensaio técnico do Festival Folclórico de Parintins

Nas redes sociais, Isabelle Nogueira abriu detalhes sobre o ensaio do Festival de Parintins e explicou o significado das alegorias: "Arte e talento"

Em preparação para o Festival Folclórico de Parintins, Isabelle Nogueira compartilhou uma sequência de registros do ensaio técnico do evento nesta quarta-feira, 19, nas redes sociais. A finalista do BBB 24 é a cunhã-poranga do Boi Garantido e aproveitou a oportunidade para explicar os significados por trás das alegorias.

"No nosso Festival Folclórico de Parintins o imaginário parintinense toma forma em módulos gigantes. Pra mim é tão belo que parece até um parque de diversão. O parintinense tem 'arte e talento' em seu sangue. As criações aqui são únicas", iniciou Isabelle na legenda da publicação.

"Todos os alegoristas, Kaçauerés (guerreiros que empurram , trabalham no translado dos módulos) tem meu total respeito e carinho. Graças a eles o nosso imaginário toma forma na arena do bumbódromo", finalizou.

Nos comentários, os fãs direcionaram diversos elogios ao Festival e à cunhã. "Os artistas de Parintins são os melhores mesmo", escreveu uma internauta. "Que linda", elogiou outra. "É muito talento envolvido nessas alegorias, eu fico em choque!", pontuou mais uma.

O que é o Festival Folclórico de Parintins?

O Festival Folclórico de Parintins é um espetáculo a céu aberto que acontece em Manaus, Amazonas, todos os anos. O evento é tradicional da região e é conhecido pela disputa entre os bois Garantido e Caprichoso.

O Boi Garantido é representado pelas cores vermelho e branco, e o Boi Caprichoso é representado pelas cores azul e branco. Eles representam o folclore do boi-bumbá. O festival nasceu em 1965 como uma forma de arrecadar fundos para a construção de uma igreja. Hoje em dia, o evento acontece no Bumbódromo, que foi construído pelo governo estadual em 1988.

No festival, as equipes de cada boi faz um espetáculo com música e dança e são avaliadas por um júri, que define o vencedor da noite após analisarem várias categorias.

Em 2024, o festival ganhou repercussão nacional por causa da participação de Isabelle Nogueira no BBB 24, da Globo. Ela sempre falou bastante sobre o festival e seu amor pelo Boi Garantido. Ela é cunhã-poranga do boi e participa do festival.