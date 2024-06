Isabelle responde se Matteus estará presente em Parintins: "Meu convidado"

Próximo ao Festival de Parintins, Isabelle confirmou presença de Matteus e antecipou que eles não devem ficar juntos o evento inteiro; entenda

A presença de Matteus Amaral no Festival de Parintins está confirmada! Nesta terça-feira, 25, Isabelle Nogueira usou as redes sociais para responder a algumas dúvidas dos fãs sobre o evento, que acontece dos dias 28 a 30 de junho, e o nome do ex-brother não deixou de estar presente entre os questionamentos.

Além do namorado, outros famosos e ex-BBBs foram confirmados, mas a Cunhã, que é um dos destaques da festa, pediu para os fãs não estranharem se não virem o casal junto a todo momento. "O Matteus vem para o festival, ele é meu convidado", iniciou.

"Porém, não estranhem se vocês não me virem grudada com ele 24 horas, principalmente nessa reta final, que tem vários compromissos que aparecem de última hora. Como testes, ensaios, alegorias... ele também terá outros compromissos e estará muito bem assessorado para conhecer nosso festival", esclareceu a manauara.

Isabelle ainda disse que sabe da admiração dos fãs pela união iniciada no BBB 24, mas quer evitar boatos de uma possível separação do casal.

Vale lembrar que os ex-BBBs ficaram pela primeira vez nos últimos dias do reality da TV Globo e logo iniciaram um romance fora da casa, oficializando a relação em maio. Segundo a ex-sister, os dois planejam morar juntos em breve.

Isabelle confirmou a presença de Matteus no Festival de Parintins como convidado dela, porém já deixou avisado antecipadamente que eles não deverão estar juntos, pois ela precisa estar totalmente FOCADA! #BBB24#TeamIsabellepic.twitter.com/vhkY9AcC6z — PORTAL ISABELLE NOGUEIRA 🏹 (@portalisabelle) June 25, 2024

Saiba onde os ex-BBBs Isabelle e Matteus querem morar juntos

O romance dos ex-BBBs Isabelle e Matteus segue firme e forte após o fim do reality show. Eles engataram o affair nos últimos dias de confinamento do Big Brother Brasil 24 e demonstram que estão cada dia mais próximos. Tanto que eles já fazem planos de morarem juntos.

Durante um evento no Maranhão, Isabelle contou para a imprensa que eles querem morar juntos em São Paulo, o que seria uma novidade para os dois. Isso porque Isabelle vive em Manaus, Amazonas, e ele no Alegrete, Rio Grande do Sul.

"A gente planeja [morar juntos], né? Casal que fica junto faz planos para o futuro. Matteus é um príncipe, um ser humano incrível, a companhia dele é extremamente agradável. Inclusive, já estou com saudade. A gente mora em extremos, ele mora no Sul e eu no Norte, né? Então é uma grande distância. Mas a gente se esforça para se encontrar, e todo momento que estamos juntos é precioso", afirmou ela ao Gshow.

E completou: "Eu tenho planos de me mudar para São Paulo, por questões de trabalho. E ele também. Então acredito que a gente possa se concentrar lá. Se não, se esse plano não der certo, mas acredito que tem muita possibilidade de dar, a gente vai ficar nesse intercâmbio".