Apaixonados! Isabelle e Matteus revelam quem disse 'eu te amo' primeiro

Vivendo um romance fora do BBB 24, Isabelle Nogueira e Matteus Amaral revelam quem disse 'eu te amo' primeiro em seu namoro; saiba quem foi!

Os ex-BBBs Isabelle Nogueira e Matteus Amaral estão super apaixonados e fazem questão de mostrar isso ao público! Após passarem seu primeiro Dia dos Namorados juntos, o casal, que iniciou seu relacionamento no reality show, revelou alguns fatos interessantes sobre seu namoro, incluindo quem disse 'eu te amo' primeiro.

Respondendo a perguntas em uma caixinha compartilhada nos stories do Instagram, Isabelle e Matteus foram questionados sobre quem disse as três palavrinhas especiais primeiro. A cunhã logo afirmou que foi ele quem tomou o primeiro passo!

"Matteus, gente. Ele disse 'eu te amo' primeiro, foi isso. Amor, você é um príncipe", elogiou Isabelle, que logo foi complementada por seu namorado. Matteus, por sua vez, contou como aconteceu a história.

"Saí com a cabeça conturbada do Big Brother. A gente teve uma conversa, lá. Disse para ela para a gente ir com calma. Mas gosto de fazer as coisas com os pés no chão, cada um ia voltar para a sua cidade. Mas a gente ficou um tempo longe, e quando a gente voltou a ficar, meu peito começou a judiar. Então falei", narrou o gaúcho.

Matteus preparou surpresa especial de Dia dos Namorados para Isabelle

Celebrando seu primeiro Dia dos Namorados com Isabelle Nogueira, o ex-BBB Matteus Amaral preparou uma surpresa especial para a amada. O gaúcho organizou um café da manhã decorado com muito carinho e amor, além de incluir diversos presentes para sua amada.

Através dos stories do Instagram, Matteus mostrou que acordou cedo para preparar a surpresa. No trajeto entre o quarto e a cozinha, o gaúcho encheu o caminho de pétalas de rosa e balões em formato de coração. Na mesa, ele incluiu buquês de flores, quadros com fotos ao lado da namorada, um varal de fotos e uma placa com a mensagem "Me Namora".

Claro que não faltaram delícias, e ele organizou vários itens para o café da manhã dispostos na bancada da cozinha ao lado da mesa. Além disso, Matteus comprou diversos presentes para sua amada, sem revelar o que eram, mas mostrou as embalagens de uma joalheria. Além disso, ele exibiu a reação da manauara ao se deparar com a surpresa.

“Não acredito, que lindo! Que isso? Que lindo! Como você fez tudo isso sem eu perceber? Que lindo, Matteus! Que lindo e sem eu perceber! Não acredito”, ela se declarou. “Você é lindo demais. Você é muito lindo. É um príncipe”, ela se derreteu pelo namorado, que agradeceu: “Feliz dia dos namorados, minha senhora”, disse apaixonado.