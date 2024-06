Matteus prepara surpresa especial no primeiro Dia dos Namorados com Isabelle

Matteus encanta ao preparar surpresa especial para celebrar seu primeiro Dia dos Namorados acompanhado de Isabelle após BBB 24

Nesta quarta-feira, 12, Matteus Amaral preparou uma surpresa especial para celebrar seu primeiro Dia dos Namorados ao lado de Isabelle Nogueira. Nas redes sociais, o estudante de engenharia contou que organizou um café da manhã decorado com muito carinho e amor, além de incluir diversos presentes para sua amada.

Através dos stories do Instagram, Matteus mostrou que acordou cedo para preparar a surpresa. No trajeto entre o quarto e a cozinha, o gaúcho encheu o caminho de pétalas de rosa e balões em formato de coração. Na mesa, ele incluiu buquês de flores, quadros com fotos ao lado da namorada, um varal de fotos e uma placa com a mensagem "Me Namora".

Claro que não faltaram delícias, e ele organizou vários itens para o café da manhã dispostos na bancada da cozinha ao lado da mesa. Além disso, Matteus comprou diversos presentes para sua amada, sem revelar o que eram, mas mostrou as embalagens de uma joalheria. Além disso, ele exibiu a reação da manauara ao se deparar com a surpresa.

“Não acredito, que lindo! Que isso? Que lindo! Como você fez tudo isso sem eu perceber? Que lindo, Matteus! Que lindo e sem eu perceber! Não acredito”, ela se declarou. “Você é lindo demais. Você é muito lindo. É um príncipe”, ela se derreteu pelo namorado, que agradeceu: “Feliz dia dos namorados, minha senhora”, disse apaixonado.



Vale lembrar que Matteus e Isabelle se tornaram um casal na reta final do Big Brother Brasil 24. Os finalistas do reality show decidiram seguir seu relacionamento fora da casa e seguem firmes em fazer o romance dar certo, já que moram em estados diferentes. Desde então, eles seguem viajando entre o Rio Grande do Sul e o Amazonas.

Inclusive, em entrevista ao jornal Extra, o casal revelou que planejam seu casamento e pensam em ter filhos em breve: "Ele fala coisas incríveis, como: 'Vou te ver entrando de branco na igreja, morena'. Falamos sobre ter uma fazenda, e eu digo que tem que ter minhas araras (risos). E ter um terreno na beira do rio”, disse Isabelle.

Decisão de ex-BBB Matteus em relação à Deniziane chama atenção:

Vice-campeão do BBB 24, Matteus Amaral chamou atenção do público nesta terça-feira, 11, ao tomar uma decisão em relação à Deniziane Ferreira, sua ex-affair. Os dois viveram um breve romance dentro do reality show da TV Globo e decidiram colocar um ponto final dias antes da fisioterapeuta ser eliminada da competição.

Agora, quase dois meses após o fim do programa, internautas perceberam que Matteus deixou de seguir Deniziane no Instagram. A ex-sister, no entanto, ainda continua seguindo o gaúcho nas redes sociais. Vale lembrar que, nos últimos dias de BBB 24, Matteus se envolveu com a participante Isabelle, com quem está namorando atualmente.