Fernanda Souza esbanja autoestima ao celebrar seus 40 anos

Fernanda Souza celebra a chegada de seus 40 anos e esbanja autoestima em cliques encantadores nas redes sociais; confira!

A atriz e apresentadora Fernanda Souza completou 40 anos no último dia 18. Após alguns dias sumida, a famosa apareceu em suas redes sociais para celebrar a sua nova fase e esbanjou autoestima com cliques encantadores para seus seguidores.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista mostrou seus cachos ruivos impecáveis e publicou algumas fotos bem pertinho de seu rosto. Fernanda deu destaque para seus olhos azuis e fez questão de sorrir para a câmera.

"Quarentei", escreveu ela na legenda da publicação. Vários famosos e fãs lhe desejaram felicidades nos comentários e rasgaram elogios para Fernanda.

"Filhaleeeee linda do meu coração! Agora que começa a ficar bom! Saudadeeee física, mental e espiritual", escreveu Claudia Raia. "Parabéns Fe! Muita saúde e luz no seu caminho sempre lindeza", desejou Wanessa Camargo. "Te amo", declarou Preta Gil. "Linda. Parabéns!!!", disse Cleo.

"Ela demora a aparecer, mas quando aparece é um vraaaaaa de respeito. Bem-vinda a idade da loba", disse um fã. "Maravilhosa é ela", enalteceu outro. "Cachinhos dourados", declarou mais um.

Confira a publicação:

Fernanda Souza surpreende ao surgir com novo visual

Recentemente, a atriz e apresentadora Fernanda Souza colecionou elogios ao compartilhar em suas redes sociais um novo visual. A artista, que estava usando seu cabelo natural, deixou os cachos um pouco de lado e surgiu com os fios lisos.

Esbanjando beleza, a famosa brincou com as duas versões das madeixas. "Até meu cabelo é de gêmeos", escreveu ela na legenda da publicação, se referindo ao seu signo. Os fãs, é claro, não perderam tempo e rapidamente lotaram os comentários da foto com diversos elogios à mudança.

"Não sei qual das duas versões é mais bonita", declarou uma internauta. "Linda em todas as versões!", se derreteu outra. "Linda sempre! Mas a sua versão cacheada… um sonho de cabelo!", disse uma terceira. "Belíssima", falou mais uma.