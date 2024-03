Fernanda Souza surpreende ao surgir com novo visual: 'Belíssima'

Após passar uma temporada usando o cabelo natural, a atriz Fernanda Souza repaginou o visual e surgiu com os fios diferentes

A atriz e apresentadora Fernanda Souza colecionou elogios na manhã desta quinta-feira, 14, ao compartilhar em suas redes sociais um novo visual. A artista, que estava usando seu cabelo natural, deixou os cachos um pouco de lado e surgiu com os fios lisos.

Esbanjando beleza, a famosa brincou com as duas versões das madeixas. "Até meu cabelo é de gêmeos", escreveu ela na legenda da publicação, se referindo ao seu signo. Os fãs, é claro, não perderam tempo e rapidamente lotaram os comentários da foto com diversos elogios à mudança.

"Não sei qual das duas versões é mais bonita", declarou uma internauta. "Linda em todas as versões!", se derreteu outra. "Linda sempre! Mas a sua versão cacheada… um sonho de cabelo!", disse uma terceira. "Belíssima", falou mais uma.

Amigos famosos também marcaram presença na postagem de Fernanda Souza e deixaram mensagem de carinho: "Amei", escreveu a atriz Heloisa Périssé. "Linda sempre!", comentou Giovanna Ewbank. "Amoooo", disse Claudia Raia.

Fernanda Souza marca presença em festa de Thiaguinho

O cantor Thiaguinho chegou aos 41 anos de idade! Para celebrar sua nova idade, ele ganhou uma festa de aniversário com a presença da família e dos amigos. Inclusive, ele reuniu sua atual namorada, Carol Peixinho, e a ex-esposa, Fernanda Souza.

Nas redes sociais, ele mostrou fotos com as duas e também com outros convidados da festa. Além disso, ele também mostrou seu bolo personalizado e decorado em tons de verde e branco.

Na legenda, o artista comemorou sua vida. "E hoje é meu dia de comemorar a vida!!! E de comemorar a SORTE que tenho de viver essa vida que vivo!!! Rodeado de amor e carinho por TODOS VOCÊS! Super obrigado por todas as mensagens, por todas as manifestações de carinho nesse dia tão especial… Me emociono demais com os textos e vídeos de vocês…", iniciou.

E completou: "Mas agradeço mais ainda pelo carinho que vocês tem por mim TODOS OS DIAS da minha vida!! Beijo gigante pra esses amigos que não deixaram passar batido essa data especial e vieram me dar um beijo… Amo vocês! Boraaaaa! 4.1 THurbinado!", afirmou ele. Confira os registros!