Marcos Mion compartilha melhores momentos de aniversário do filho, Romeo

Luau, karaokê e muitas risadas! Marcos Mion mostrou detalhes da festa de 19 anos do filho, Romeo, e declarou: "Que honra ser seu pai"

Nesta segunda-feira, 24, Marcos Mion emocionou os seguidores ao reunir os melhores momentos da festa de aniversário do primogênito, Romeo. O herdeiro completou 19 anos no domingo, 23, e celebrou a data com muita música, risada e momentos em familia. O evento ainda contou com um vídeo surpresa de Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, de quem ele é fã.

Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador do Caldeirão com Mion definiu o dia 23 de junho como "o mais importante" de sua vida. "Dia que começou a virada, o entendimento profundo. Dia que comecei a entender quem eu era e qual meu propósito aqui na Terra! Foi o dia que Deus me deu meu presente número 1 (viriam mais 2!) o Romeo! E ontem ele completou 19 anos", iniciou na legenda da publicação.

"Que vida abençoada, meu filho! Como você consegue tocar e mudar a vida de tanta gente, é obra de Deus e da sua luz própria! Que honra ser seu pai! Eu e sua mãe e seus irmãos te amamos além dessa vida! E ontem teve festão! Festão do Romeozão", finalizou Mion, que também é pai de Donatella, de 15 anos, e Stefano, de 14. Os três são frutos do casamento com Suzana Gullo.

Nos comentários, fãs e amigos e enviaram felicitações a Romeo. "Que coisa mais linda!!! Feliz niver Romeozão!! Muita saúde e alegria!!", comentou Flausino. "Em frente a minha casa! Ouvi todo repertório. Parabéns pra banda que tocou e pro seu filho que deve ter se divertido horrores", declarou Latino. "Perceber a vida é celebrar. Romeo como poucos celebra, vive e inspira outros a celebrarem a simplicidade da vida. Parabéns, Romeo, por tua vida.", refletiu um internauta.

Esposa de Marcos Mion também celebrou 19 anos de filho mais velho, Romeo

A família do apresentador Marcos Mion comemorou uma data muito especial no último domingo, 23. Romeo, seu filho mais velho, está completando 19 anos de vida. E em celebração desse dia, sua esposa, Suzana Gullo, fez uma linda homenagem para o herdeiro nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Suzana compartilhou uma série de cliques com o filho, além de uma linda foto com a família reunida. Na legenda, ela fez questão de se declarar para seu primogênito.

"19 anos do maior amor que já senti nessa vida. Meu filho Romeo, você me ensinou a ser uma pessoa melhor, sinto um orgulho enorme de ser a sua mãe! Que Deus te abençoe meu amor, que você continue sendo essa luz nas nossas vidas. Te amo muito! Mamãe", escreveu Suzana.

Marcos Mion e Suzana Gullo ainda são pais de duas outras crianças, Donatella, de 15 anos, e Stefano, de 14.