Decisão de ex-BBB Matteus em relação à Deniziane chama atenção

Não são amigos? Uma atitude do ex-BBB Matteus contra Deniziane nas redes sociais despertou curiosidade nos fãs; entenda!

Vice-campeão do BBB 24, Matteus Amaral chamou atenção do público nesta terça-feira, 11, ao tomar uma decisão em relação à Deniziane Ferreira, sua ex-affair. Os dois viveram um breve romance dentro do reality show da TV Globo e decidiram colocar um ponto final dias antes da fisioterapeuta ser eliminada da competição.

Agora, quase dois meses após o fim do programa, internautas perceberam que Matteus deixou de seguir Deniziane no Instagram. A ex-sister, no entanto, ainda continua seguindo o gaúcho nas redes sociais.

Vale lembrar que, nos últimos dias de BBB 24, Matteus se envolveu com a participante Isabelle, com quem está namorando atualmente. O vice-campeão da temporada pediu a mão da Cunhã em namoro em maio, quando a presenteou com um buquê de rosas e um anel belíssimo.

Apesar da distância geográfica, os dois seguem mais apaixonados do que nunca. Recentemente, em entrevista ao 'PodDelas', Isabelle revelou que os dois costumam 'dormir juntos no telefone' para amenizar a saudade quando estão longe um do outro.

"A distância é realmente uma coisa que implica. Mas acho que quando a gente quer, a gente faz valer a pena. De alguma forma [a distância] cria mais expectativa, mais saudade. A gente se fala todos os dias, se liga por videochamada. 'Bora dormir juntos no vídeo, tu dorme aí e eu durmo aqui'. A gente fala horas no telefone, conversa muito por videochamada quando estamos longe", declarou a ex-BBB.

