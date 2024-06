Viih Tube rebate comentários que dizem que Eliezer é interesseiro: 'Dondoca'

'Ele é quem rala', contou a influenciadora; Viih Tube e Eliezer abriu as portas de sua casa para conceder uma entrevista para a apresentadora Eliana

No último domingo, 16, o casal de ex-BBBs Viih Tube e Eliezer abriu as portas de sua casa para receber a apresentadora Eliana. Durante a entrevista, a influenciadora aproveitou a oportunidade e rebateu algumas críticas que o marido recebe dos internautas o chamando de interesseiro.

Acontece que muitos internautas não acreditavam que Eliezer estivesse confortável e feliz no relacionamento: "Tinha até um site que fazia apostas de quanto tempo a gente ia durar, se eu ia largar a Vitória antes ou depois do nascimento da Lua. As pessoas ganharam dinheiro em cima dessa especulação", explicou ele.

Hoje, os dois têm três contas diferentes: uma com o que Viih Tube havia faturado antes de conhecer Eliezer, outra com o dinheiro que ele havia feito, e uma terceira conjunta, com tudo o que receberam como casal. Vale lembrar também que o casal é pai da Lua di Felice, de um ano e espera o segundo filho, que vai se chamar Ravi.

Ela, então, complementou: "Até amigas vieram me dizer que ele só estava interessado no meu dinheiro, na minha fama", disse. "As pessoas não fazem ideia de tudo o que ele fez e faz para o nosso sucesso. Hoje, graças a Deus, sou uma dondoca, e ele é quem rala. Já trabalhei muito", concluiu.

Eli então contou que não se ofende quando se referem a ele como ‘o marido de Viih Tube’, muito pelo contrário o influenciador diz que se orgulha do título: "As pessoas me chamam de 'o marido da Viih Tube', para me diminuir. Mas eu tenho orgulho desse rótulo. Imagina, em 23 anos, chegar onde ela chegou! E não foi na sorte, foi na inteligência, sem pisar em ninguém. Tenho muito orgulho da história dela", ele revelou.

Viih Tube relembra história com Eliezer

Viih Tube demonstrou todo seu amor por seu marido, Eliezer, com linda declaração neste Dia dos Namorados. Em celebração dessa data especial, a ex-BBB relembrou a história do casal nas redes sociais e fez questão de mostrar o quanto ama o pai de seus filhos.

Em seu perfil oficial do Instagram, Viih compartilhou a primeira foto dos dois juntos, tirada por fotógrafos no dia em que eles se conheceram. Ela também mostrou alguns cliques do casal ao longo do tempo de namoro, incluindo alguns encontros em eventos, viagens e até mesmo o pedido de namoro especial de Eliezer.