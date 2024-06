Viih Tube relembra história com Eliezer e dispara: "Quem diria amor"

Em celebração do Dia dos Namorados, Viih Tube relembra sua história com Eliezer desde o dia em que se conheceram e encanta seguidores; veja!

A influenciadora digital Viih Tube demonstrou todo seu amor por seu marido, Eliezer, com linda declaração neste Dia dos Namorados. Em celebração dessa data especial, a ex-BBB relembrou a história do casal nas redes sociais e fez questão de mostrar o quanto ama o pai de seus filhos.

Em seu perfil oficial do Instagram, Viih compartilhou a primeira foto dos dois juntos, tirada por fotógrafos no dia em que eles se conheceram. Ela também mostrou alguns cliques do casal ao longo do tempo de namoro, incluindo alguns encontros em eventos, viagens e até mesmo o pedido de namoro especial de Eliezer.

Na legenda, a loira deixou um textão para seu amado. "Do dia que nos conhecemos até o pedido de namoro. Hoje somos casados, com dois filhos, dois cachorros, um gato, alguns peixes e plantas. Construímos nossa casinha, nossa empresa. Quem diria amor, quem diria que o amor iria nos transbordar, duas pessoas que não estavam procurando amar, mas que não conseguiam se desgrudar! Você sempre me fez tão bem, sempre me respeitou, cuidou de mim, me protegeu como uma família que hoje somos!", iniciou.

E continuou: "Eu sempre sonhei em chegar na velhice com meu marido, nossos filhos, viajando e dando risada da vida, mas nunca achei que isso ainda existia, você me deu esperança de que esse amor brega e clichê existe! E é isso que desejo pra gente, histórias pra contar, vida longa juntos e amor de sobra. Feliz dia dos namorados, meu maridinho que será sempre meu eterno namorado e que nesse exato momento está fazendo um jantar delicioso pra encerrarmos esse dia, já que não posso sair por conta do descolamento de placenta", finalizou Viih.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Relembre como Viih Tube e Eliezer se conheceram

Em maio de 2022, Viih Tube e Eliezerse conheceram pessoalmente pela primeira vez em um festival de música sertaneja, segundo o ex-BBB nas redes sociais. Posteriormente, os dois passaram a manter uma relação de amizade, mas desenvolveram um romance após se conhecerem melhor.

"As pessoas cobravam muito a gente desde o início um status para o nosso relacionamento e nós estávamos realmente nos conhecendo. Mas acabou acontecendo e está sendo maravilhoso", revelou ele em entrevista à revista Quem.

Eliezer contou que confessou sua paixão após uma viagem para Paris, na França: "A nossa primeira conversa para saber se iríamos ficar só os dois juntos foi na volta da nossa viagem. Eu falei que estava gostando muito dela e queria saber o que ela sentia também. Nós entendemos juntos como conduzir e estamos aqui".

Para oficializar o relacionamento, em agosto do mesmo ano o ex-BBB fez um pedido de namoro personalizado para a amada, com pétalas e balões estampados com a frase: "Viih, namora comigo?". Um mês depois, Viih Tube descobriu que estava grávida de Eliezer e, em março, os dois se casaram no papel. Hoje, após um ano do nascimento de Lua Di Felice, eles esperam por Ravi, o segundo filho do casal.