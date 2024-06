Aos beijos, Samantha Jones, de 'Renascer', curte dia de praia com namorada

Samantha Jones, a Zinha de 'Renascer', curte dia de praia com namorada, Manu Morelli, no Rio de Janeiro e é clicada aos beijos por fotógrafos; veja!

A atriz Samantha Jones, que vive Zinha na novela 'Renascer', da Globo, curtiu um dia de praia com sua namorada, a atriz Manu Morelli, nesta segunda-feira, 24. A artista foi fotografada em clima de romance com sua amada na Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, enquanto aproveitavam um tempo com seus amigos.

Nos cliques, Samantha apareceu de biquíni vermelho após se refrescar em um banho de mar. Logo, ela foi vista aos beijos com Manu, que arrancou um lindo sorriso de sua namorada.

Samantha Jones ganhou destaque no remake de Renascer em 2024. No entanto, ela já participou de outros projetos da Globo. A atriz estreou na emissora em 2021 em Um Lugar ao Sol, e também participou da série Todas as Flores, do Globoplay, em 2022.

Quem é a namorada de Samantha Jones?

Samantha Jones e Manu Morelli namoram há alguns anos e não escondem o amor que sentem pela outra. Nas redes sociais, elas sempre compartilham fotos juntas, trocando carinhos e beijos. Recentemente, Manu se declarou para Samantha:

"Você acha que não dá pra amar mais e aí no dia seguinte você acorda amando mais. Essa coisa regenerativa, incessante e cheia de cuidado que se multiplica, várias vezes mais, mais e mais", disse ela. Então, Samantha respondeu: "Meu Deus, como eu te amo e amo cada um desses seres que a gente cuidou junta. Aiai esse nosso amor hiperbólico e incessante. Obrigada por compartilhar comigo os cafés as manhãs os choros e os nomes de pet. samu eterniza nosso ship e a peixa… Nem te conto minha peixinha".

Recentemente, a atriz da novela das 9 contou que é bissexual. “Eu sou bi. Eles existem, que loucura!”, brincou ao responder seus fãs nas redes sociais.