Como Viih Tube e Eliezer ficaram juntos? Relembre história dos pais de Lua

Viih Tube e Eliezer, que se tornaram pais de Lua neste ano, vivem romance desde 2022

Viih Tube (23) e Eliezer (33), que se tornaram pais de Lua (1) neste ano, são conhecidos por compartilharem o carinho da família com os fãs. Desde 2022, os dois vivem romance e, apesar do pouco tempo, já construíram muita história. Relembre como Viih Tube e Eliezer ficaram juntos.

Em maio de 2022, Viih Tube e Eliezer se conheceram pessoalmente pela primeira vez em um festival de música sertaneja, segundo o ex-BBB nas redes sociais. Posteriormente, os dois passaram a manter uma relação de amizade, mas desenvolveram um romance após se conhecerem melhor. "As pessoas cobravam muito a gente desde o início um status para o nosso relacionamento e nós estávamos realmente nos conhecendo. Mas acabou acontecendo e está sendo maravilhoso", revelou ele em entrevista à revista Quem.

Eliezer contou que confessou sua paixão após uma viagem para Paris, na França: "A nossa primeira conversa para saber se iríamos ficar só os dois juntos foi na volta da nossa viagem. Eu falei que estava gostando muito dela e queria saber o que ela sentia também. Nós entendemos juntos como conduzir e estamos aqui".

Para oficializar o relacionamento, em agosto do mesmo ano o ex-BBB fez um pedido de namoro personalizado para a amada, com pétalas e balões estampados com a frase: "Viih, namora comigo?". Um mês depois, Viih Tube descobriu que estava grávida de Eliezer e, em março, os dois se casaram no papel.

