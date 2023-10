Viih Tube mostra como a filha está ficando parecida com ela: ''Minha cara sim''

Com foto de sua infância, Viih Tube mostra como a filha está ficando mais semelhante a ela

Muito parecida com o pai, o ex-BBB Eliezer, a filha de Viih Tube, Lua, também lembra a mãe. Prova disso foi a montagem compartilhada pela influenciadora neste sábado, 14, em seus stories, onde comparou uma lembrança de quando era bebê com um clique atual da herdeira.

"Desculpa, ela tá ficando minha cara sim", disse a empresária ao exibir um registro seu de pequena sorrindo ao lado de uma foto de Lua tirana nos últimos dias no mesversário de Família Dinossauro que ganhou para os seus seis meses.

Recentemente, Eliezer explicou em suas redes sociais o motivo de não mostrar tanto a filha em seu perfil. Segundo o influenciador, as críticas que diversos seguidores fazem à pequena de 6 meses são o motivo da pouca presença da menina no perfil do pai.

“Sim, toda vez que eu posto ela, tenho que lidar com esse tipo de comentário. Então diminui mesmo. É o único jeito de “não lidar”, o que é um grande absurdo”, escreveu Eli, que ficou em casa com a filha enquanto Viih viajou para Paris a trabalho.

Recentemente, Eliezer falou sobre a compra e revelou detalhes da transação milionária. O influenciador então explicou que demoraram um pouco para pegarem a chave por conta de algumas burocracias.

"Pra quem tá perguntando se é 'outra' casa... Não! É a mesma que escolhemos e compramos antes da Lua nascer, mas demorou pra sair porque eu tive que juntar um dinheiro pra pagar minha parte, teve processo burocrático de documentação, teve o tempo do banco... aí de fato só pegamos a chave ontem e a gente tá no céu", declarou o ex-BBB.

Antes de reformarem a propriedade, localizada no mesmo condomínio da mansão de Bianca Andrade, a Boca Rosa, eles exibiram detalhes do local em um vídeo no YouTube. Viih Tube então mostrou no registro que o novo lar é bem tranquilo, não tendo vizinhos ao redor. A propriedade imensa conta com horta, piscina, sauna, vários quartos e até um espaço onde será construída a brinquedoteca de Lua.