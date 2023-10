Quem é o jogador de futebol que perdeu o filho? Naldo vive casamento e joga na Europa

Naldo Pereira, jogador de futebol brasileiro, perdeu o filho de três anos, Davi

Naldo Pereira, jogador de futebol brasileiro, perdeu o filho de três anos, Davi, após o menino ficar pouco mais de um mês internado depois de sofrer um acidente de trânsito em 7 de setembro. Jogando na Europa, pelo time Antalyaspor, na Turquia, ele vive casamento com a mãe de Davi. Saiba quem é Naldo Pereira.

Há mais de dez anos, o atleta jogou pelo Grêmio, último time de futebol brasileiro que defendeu nos campos. Antes de deixar o país para jogar na Europa, Naldo Pereira também já tinha feito parte das seleções dos clubes Cruzeiro e Ponte Preta. No exterior, ele passou por seis times antes de chegar ao atual na Turquia: Bologna, Udinese, Getafe, Sporting, Krasnodar e Espanyol.

Na vida pessoal, Naldo Pereira vive casamento com Juliana Tilatti desde 2017, com quem teve Davi. Os dois se conheceram na Itália, quatro anos antes da cerimônia de união em matrimônio, como revelou a esposa do jogador em vídeo da celebração. "Quem diria, meu amor, que quatro anos atrás, em uma cidadezinha chamada Udine, na Itália, eu estaria conhecendo o amor da minha vida? Pois o grande dia chegou", refletiu no registro publicado pelo canal do YouTube, Inesquecível Casamento - ICtv.

"Dia que nós nos tornamos uma só carne, com a benção de Deus. Hoje, vamos comemorar mais um ano juntos e ver o tanto que crescemos", compartilhou Naldo Pereria nas redes sociais, em maio deste ano, para celebrar os anos da união.

Sem desgrudar da família, o atleta dividia a carreira no futebol com os momentos com a esposa e o filho . Nas redes sociais, Naldo Pereira compartilhava cliques do trio em viagens, ocasiões especiais e registros do dia a dia, além de fotos suas atuando nos campos. Até o momento da publicação desta matéria, o jogador não se pronunciou sobre a morte do filho.

Davi sofreu um acidente de carro no dia 7 de setembro, quando dois carros e uma bicicleta colidiram na cidade de Antália. Após passar pela UTI, por uma cirurgia e mais de um mês internado depois do acidente, o menino não resisitiu e veio à óbito. A morte foi confirmada nesta segunda-feira, 16, pelo time de Naldo na Turquia, nas redes sociais: “Não o esqueceremos, Davi! Recebemos, com profunda tristeza, a notícia do falecimento do filho do nosso jogador de futebol Naldo Pereira, o Davi, que sofreu um acidente no mês passado. Expressamos as nossas condolências ao nosso jogador Naldo e a sua família, especialmente aos seus torcedores, familiares e comunidade”.