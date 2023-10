Fábio Assunção já estaria com crise no casamento antes de anúncio da separação; entenda

Fim do casamento de Fábio Assunção e Ana Verena se tornou público neste domingo, 15

Fábio Assunção (52) e Ana Verena (29), pais de Alana (2), se separaram após três anos de casamento. O fim do relacionamento se tornou público neste domingo, 15, mas os dois já estariam em crise no casamento antes de anúncio da separação. Entenda o que aconteceu com o ex-casal.

Casados desde 2020, Fábio Assunção e Ana Verena se conheceram na academia no prédio onde moravam, como revelou o ator em entrevista ao portal Ela: "É meio inacreditável. A gente morava no mesmo condomínio na Barra da Tijuca e nunca tinha se esbarrado. Eu vivia lá há seis anos e ela, há 12. Conheci a minha esposa na academia do prédio".

"Rolou uma conexão completa de imediato, só não começamos a namorar em plena academia porque prezo o cenário", completou Fábio Assunção, que já tinha sido casado com Cristiana Oliveira, Priscila Borgonovi e Karina Tavares.

Menos de um ano após o casamento com Ana Verena, que foi celebrado com lua de mel nas Maldivas, o ator e a então esposa tiveram a pequena Alana, que nasceu em abril de 2021. "Filha, que honra te receber nesse mundo. Que você venha para somar, nos trazer alegria e muitos ensinamentos. Já te amo desde sempre. Seja bem-vinda minha pequena!", declarou a mãe da bebê na época, pelas redes sociais.

Apesar de não terem sinais de crise na relação publicamente, a vida íntima do casal já passava por desgastes, como foi apurado pelo colunista Lucas Pasin, do portal Splash, em setembro deste ano. De acordo com as informações, os dois viviam um relacionamento de idas e vindas e nem amigos próximos do então casal sabiam afirmar se o romance ainda existia.

"Ana fala que vai sair de casa, aí depois passa um tempo e eles estão juntos novamente. Logo depois não estão mais. Eles nunca falam claramente sobre isso, mas têm brigas e desgaste", contou uma das fontes ao portal. Neste domingo, 15, a assessoria do ator confirmou a separação do casamento à revista Quem.

Leia também: Como Poliana Rocha e Leonardo se conheceram? Relembre quando a jornalista entrou para a família

Nas redes sociais, a última publicação de Fábio Assunção com a esposa é um conjunto de registros de um dia de praia ensolarado com Ana Verena e a filha no Ceará, em 12 de agosto. Já no perfil da atriz, a última postagem com o então marido é sobre a mesma viagem, com cliques da herdeira curtindo a praia com os pais.