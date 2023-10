Casamento de Fábio Assunção e Ana Verena chega ao fim

Após três anos, casamento de Fábio Assunção acaba; ator tem uma filha com Ana Verena

O casamento de Fábio Assunção e Ana Verena chegou ao fim. A informação foi confirmada pelo colunista Leo Dias ao questionar a assessoria do ator. Neste domingo, 15, a notícia do término se tornou pública.

O casal, que estava há três anos casados, não está mais junto e não revelou o motivo da decisão da separação. O ator e Ana Verena são pais de Alana, de dois anos, que recentemente arrancou lágrimas do pai ao entrar na escolinha.

Aos 52 anos, Fábio Assunção teria enfrentado uma relação de altos e baixos com a ex-mulher, de 29, segundo informações do jornalista. Os dois se casaram em outubro de 2020 e até então não teriam deixado transparecer a relação conturbada.

Vale lembrar que o ator também é pai de João, de 19 anos, do relacionamento com Priscila Borgonovi, e de Ella Felipa, de 9 anos, da relação com Karina Tavares.

Fábio Assunção ingressa em faculdade e faz sucesso entre os alunos

O ator Fabio Assunção começou a cursar o primeiro semestre do curso de Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo e tem feito sucesso entre os alunos. Ele engata o curso logo após terminar as gravações de 'Todas As Flores', novela da Globoplay.

O famoso tem sido flagrado rodeado de amigos em um perfil gerenciado por alunos da faculdade. Muitos pergunta se têm chance com ele e se ele está solteiro, além de brincarem com a popularidade dele. "Quem é esse gatinho que tem cara de ator de novela?", escreveu uma. "O bicho das ciências sociais tá na TV!", disse outra.

Recentemente, ele participou de dois dramas da plataforma de streaming da Globo, entre eles 'Onde Está meu Coração', onde ele atuou como pai de uma médica viciada em drogas (Letícia Colin). Ao Gshow, ele disse como foi interpretar o papel, já que passou por clínicas de reabilitação por conta do alcoolismo: "Fazer um pai de uma dependente química me fez poder ver de fora, bem interessante. Ali é o trabalho de ator, acima de tudo, um trabalho. Esse trabalho tinha um assunto mais próximo, mas também não era, estava em outra posição dessa associação. Trabalhei menos a questão da dependência química e mais como as pessoas veem esse assunto. Eu como pai vendo isso na filha. Vi de um outro ponto de vista, sou diverso. Tenho três filhos.", afirmou.