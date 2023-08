Filha de Fábio Assunção estreia na escola e ator chora: 'Aos prantos'

Mãe da filha de Fábio Assunção, Ana Verena, emociona ao mostrar fotos do primeiro dia de aula da pequena

A filha de Fábio Assunção com Ana Verena, Alana, de dois anos, fez sua estreia na escolinha. A esposa do ator então compartilhou fotos do momento inesquecível de sua herdeira nesta terça-feira, 01, na rede social.

Nos registros, a pequena apareceu brincando no parquinho com areia e até curtindo um momento de desenho com canetinha. Cheia de charme e concentração, Alana deu um show de fofura ao iniciar a nova fase de sua vida.

"O primeiro dia de aula a gente nunca esquece, no caso eu e o Fábio Assunção. Tenha um caminho lindo, filha", escreveu a atriz Ana Verena sobre o começo da filha na vida escolar. Nos comentários, Fábio Assunção se mostrou muito emocionado ao ver os registros.

"No final do vídeo tô eu aos prantos, hahaha é lindo ver Alana quase correndo pra ir pra escola. E lá dentro ela observando tudo. A primeira coisa que fez foi tirar a sandalinhas dela e pisar no chão. Daqui do Ceará, onde estou desde 02/07, me transportei pra essa rua de São Paulo e tava ali, “correndo” junto. Uma linda jornada filha. Espalhe sua alegria por onde passar", declarou ele.

Vale lembrar que Fábio Assunção também é pai de João, de 19 anos, do relacionamento com Priscila Borgonovi, e de Ella Felipa, de 9 anos, da relação com Karina Tavares. Em outubro de 2020, ele se casou com Ana Verena.

Fábio Assunção ingressa em faculdade e faz sucesso entre os alunos

O ator Fabio Assunção começou a cursar o primeiro semestre do curso de Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo e tem feito sucesso entre os alunos. Ele engata o curso logo após terminar as gravações de 'Todas As Flores', novela da Globoplay.

O famoso tem sido flagrado rodeado de amigos em um perfil gerenciado por alunos da faculdade. Muitos pergunta se têm chance com ele e se ele está solteiro, além de brincarem com a popularidade dele. "Quem é esse gatinho que tem cara de ator de novela?", escreveu uma. "O bicho das ciências sociais tá na TV!", disse outra.

Recentemente, ele participou de dois dramas da plataforma de streaming da Globo, entre eles 'Onde Está meu Coração', onde ele atuou como pai de uma médica viciada em drogas (Letícia Colin). Ao Gshow, ele disse como foi interpretar o papel, já que passou por clínicas de reabilitação por conta do alcoolismo: "Fazer um pai de uma dependente química me fez poder ver de fora, bem interessante. Ali é o trabalho de ator, acima de tudo, um trabalho. Esse trabalho tinha um assunto mais próximo, mas também não era, estava em outra posição dessa associação. Trabalhei menos a questão da dependência química e mais como as pessoas veem esse assunto. Eu como pai vendo isso na filha. Vi de um outro ponto de vista, sou diverso. Tenho três filhos.", afirmou.