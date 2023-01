Família! Em momento raro, Fábio Assunção é flagrado com a mulher e a filha no Rio de Janeiro

Fábio Assunção e a esposa, Ana Verena, foram flagrados com a filha, Ella, durante show de Chico Buarque no Rio de Janeiro

Na noite da última sexta-feira, 13, o ator Fábio Assunção (51) foi flagrado, em um momento raríssimo, ao lado da mulher, Ana Verena, com quem é casado desde 2020 e da herdeira Ella Felipe (10), fruto de seu antigo relacionamento com a fotógrafa Karina Tavares.

Nas imagens, o galã surge radiante ao lado das mulheres de sua vida, prontos para curtirem o show de Chico Buarque da turnê ‘Que Tal um Samba?’, no Rio de Janeiro.

Ainda recentemente, o protagonista de "Todas as Flores", do Globoplay, apareceu todo sorridente em um banho de piscina com a esposa, e a filha caçula, Alana, de um ano de idade.

VEJA AS FOTOS DE FÁBIO ASSUNÇÃO COM A FAMÍLIA:

Foto: Divulgação/Ag News

Foto: Divulgação/Ag News

QUE AMOR!

Nas últimas semanas, Fábio Assunção (51) usou o seu perfil nas redes sociais, para dividir com os internauatas um video fofo com a filha caçula, Alana. No registro, a bebê ouve uma história que o pai lê e o enche de beijos.

"Na última página de um Bruno Schulz, indicação de Evandro Affonso Ferreira (fã número 1 do autor polonês, que morreu na crueldade daquele estado de coisas que um judeu vivia em 1942), Alana me pegou de jeito", escreveu o ator.