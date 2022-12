Filha caçula de Fábio Assunção explode o fofurômetro ao exibir sorrisão em nova foto

Fábio Assunção e a esposa, Ana Verena, mostram fotos inéditas com a filha, Alana, durante as férias em família

O ator Fábio Assunção está curtindo as férias em grande estilo após o fim das gravações da novela Todas as Flores, do Globoplay. Nesta segunda-feira, 26, o artista apareceu sorridente em um banho de piscina com a esposa, Ana Verena, e a filha caçula, Alana. Inclusive, a garotinha roubou a cena nas fotos.

Com apenas 1 ano de vida, Alana exibiu o seu sorrisão em uma foto com os fãs e também mostrou que está crescendo rápido. Nos comentários da foto, os fãs se derreteram pela beleza de Alana. “Ela é a cara do pai! Família linda”, disse um seguidor. “Alana está tão crescida! Uma bonequinha mesmo”, afirmou outro.

Vale lembrar que Fábio Assunção também é pai de João, de 19 anos, do relacionamento com Priscila Borgonovi, e de Ella Felipa, de 9 anos, da relação com Karina Tavares.

Fábio Assunção se despede da novela Todas as Flores

Nesta semana, o ator Fábio Assunção, o Humberto de ‘Todas as Flores’, compartilhou um texto para se despedir das gravações da novela Todas as Flores, do Globoplay. Na legenda da foto, Fábio falou sobre a felicidade de estar na trama e de trabalhar ao lado de amigos novos e antigos.

"Estou repostando aqui a Regina. A legenda dela está depois da minha. Hoje é meu último dia de estúdio. Amanhã meu último dia de externa. A emoção é grande. Todas As Flores é um sucesso e mais do que isso, feita por uma equipe de gente que se gosta e se admira. Reencontrei profissionais parceiros de longa data, conheci muita gente, e reconheci na Regina um mar de humanidade, afetividade, genialidade e alegria. Hoje fecho o estúdio e já tô com saudades. Meu Humberto aflito, desorientado em seus conflitos, desencaixado, descontente e desconectado do menino bom que foi um dia e que ficou abandonado pelo caminho, solitário. Uma personagem que me trouxe tantos encontros lindos. Nossas guerreiras protagonistas, maravilhosas, mulheres e atrizes tão diferentes entre si, floriram nossa terra com cores e formas diversas!", escreveu.

Por fim, Fábio disse: "Sou abençoado pelo meu ofício, por essa jornada de mais de 32 anos! Dedico esse trabalho a minha Verena, aos meus três filhos Alana Ayó, Ella Felipa e João, e finalizo esse projeto agradecendo a vocês que vibram com a novela, com meu trabalho, e que valorizam nossa arte, nossa dramaturgia", concluiu.