Como Poliana Rocha e Leonardo se conheceram? Relembre quando a jornalista entrou para a família

Poliana Rocha e Leonardo viraram assunto após rumores de nova filha do sertanejo; casal já passou por idas e vindas e sobreviveu a traições

Poliana Rocha (46) e Leonardo (60), que estão casados há 26 anos, viraram assunto após rumores de uma nova filha do sertanejo. Com uma longa história juntos, o casal já passou por idas e vindas e sobreviveu a traições. Relembre como Poliana Rocha e Leonardo se conheceram e quando a jornalista entrou para a família do cantor.

Antes de conhecer Poliana Rocha , Leonardo já tinha passado por um casamento com Maria Aparecida Dantas e já contava com três filhos de diferentes relacionamentos: Pedro Leonardo (39), Monyque Isabella (32) e Jéssica Costa (29). A atual esposa do cantor sertanejo tinha apenas 15 anos quando conheceu o artista durante o casamento de sua prima.

"Nós nos conhecemos dentro da igreja. Leonardo foi padrinho do casamento, ele foi acompanhado de uma menina que ele estava, uma morena tão linda. Quando eu cheguei, ele ficou em cima de mim. Na festa ficou todo mundo em cima", relembrou Poliana Rocha em entrevista ao Podcats.

Na época, ela nunca tinha ido a um show do sertanejo por proibição da mãe, mas chamou a atenção de Leonardo por ser a única que não pediu seu autógrafo. "No final da festa, ele falou que eu era a única que não tinha ido pedir autógrafo. E eu falei: ‘Não curto muito’. Ele sempre fala que eu sou a única mulher que ele conquistou".

Os dois se apaixonaram e, em outubro de 1995, oficializaram o romance e subiram ao altar. Três anos depois, Poliana Rocha teve seu único filho com Leonardo , Zé Felipe (25). Apesar da união, o casal enfrentou altos e baixos na trajetória e crises por traições do cantor, que resultaram em um período de separação do casal.

"Antigamente não conseguia, mas hoje sou mais fiel. Estou com a Poliana há sete anos, morando junto, que é como se estivesse casado. Ela é uma bela mulher, pois não sou uma pessoa fácil. Sou terrível e para me aguentar tem que ser uma pessoa boa. Gosto de ficar na rua de madrugada. Às vezes a Poliana me acompanha, mas o assédio é grande e se a mulher não tiver estrutura, ela não dá conta", revelou o sertanejo em conversa com a esposa nas redes sociais, em 2022.

