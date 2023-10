Mulher que diz ser filha de Leonardo revela se quer pedir pensão

Dyane Akacio, que pede exame de DNA de Leonardo, responde perguntas sobre o seu desejo de saber se é filha biológica do cantor

A mulher que pede exame de DNA para descobrir se é filha do cantor Leonardo revelou novos detalhes sobre o seu desejo. Dyane Akacio, que diz ser filha biológica do artista, respondeu perguntas dos fãs nos stories do Instagram e explicou detalhes do seu desejo de saber se é filha dele ou não.

Para começar, ela contou que não tem certeza de é mesmo filha dele e por isso quer o exame de DNA. “Não tenho [certeza]. Estamos em busca da verdade”, disse ela. Então, ao ser questionada se está interessada em uma pensão dele, ela negou. “Jamais [iria pedir pensão]. Meu intuito é unicamente saber a verdade. Respeitarei ele, inclusive se não quiser me conhecer”, afirmou.

Então, ela ainda contou que está bloqueada no Instagram dele, mas descobriu que não foi ele quem fez isso. “Apesar de ter sido bloqueada, perguntei para uma pessoa próxima dele que me confirmou que não foi o cantor que fez isso”, declarou.

Por fim, ela contou que não sente que perdeu nada ao só saber da possibilidade de ser filha do cantor depois de adulta. “Acredito que Deus não erra em absolutamente nada. Estou onde eu deveria estar. Tudo tem o seu tempo. Agradeço a Deus todos os dias por ter vindo para família que tenho hoje. Me sinto privilegiada por Deus ter escolhido eles para a minha vida e por ter a oportunidade de ser criada por pessoas tão maravilhosas, de caráter intocáveis. Admiro demais a força dos meus pais”, afirmou.

Vale lembrar que o cantor Leonardo já tem seis filhos com mulheres diferentes: Pedro Leonardo, da relação com Maria Aparecida Dantas; Monyque Isabella, da relação com a empresária Sandra Helena; Jéssica Beatriz, do namoro com Priscila Beatriz; Zé Felipe, do casamento com Poliana Rocha; Matheus Vargas, do relacionamento com Liz Vargas; e João Guilherme, do relacionamento com Naira Ávila.

Festa de aniversário de Monyque, filha de Leonardo

Nesta segunda-feira, 9, o cantor Leonardo comemorou o aniversário de sua filha Monyque Costa, que é a mais discreta de seus herdeiros. A jovem ganhou uma festa na casa da família em Goiás e contou com uma decoração inspirar na princesa Aurora, da animação A Bela Adormecida. Inclusive, ela teve um bolo em formato de castelo e vários docinhos e bexigas enfeitando a sua festa.

Nas redes sociais, a madrasta dela, Poliana Rocha, mostrou uma foto do momento do Parabéns ao lado da enteada e do marido. “Amamos você! Deus te proteja sempre. Te desejo tudo de melhor nesta vida!”, disse Poliana na legenda do clique da festa.