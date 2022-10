Poliana Rocha resgata fotos e comemora 26 anos de união com Leonardo

Poliana Rocha relembra cliques antigos ao lado do cantor Leonardo e se declara nos 26 anos de casamento

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 07h47

A influenciadora digital Poliana Rocha (45) celebrou uma data especial ao lado do marido, Leonardo (59): mais um ano de casamento!

No domingo, 16, a jornalista usou as redes sociais para comemorar os 26 anos de casamento com o sertanejo, com quem tem um filho, o também cantor Zé Felipe (24), marido de Virginia Fonseca (23).

Nos Stories de seu Instagram, Poliana compartilhou uma sequência de imagens, do começo da relação e recentemente. "Quando tudo começou", disse a loira ao postar fotos antigas. "Hoje 26 anos de casada. Cuido dele com muito amor", acrescentou em outras publicações.

Vale lembrar que Poliana conheceu Leonardo quando tinha apenas 15 anos. Os dois chegaram a se separar algumas vezes, mas decidiram reconciliar. O cantor ainda é pai de outros cinco filhos, de relacionamentos diferentes.

Confira Poliana Rocha celebrando a união com Leonardo:

Poliana Rocha mostra decoração do quarto das netas

Recentemente, Poliana Rocha atualizou os seguidores sobre a reforma no quarto das netas Maria Alice e Maria Flor na sua casa. A influencer mostrou detalhes nas paredes e encantou. No vídeo, é possível ver molduras florais e os nomes das meninas escritos em tinta dourada. Além disso, no centro do cômodo tem a frase: "Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém!", um trecho da oração feita ao anjo da guarda. "Quartinho das Marias", escreveu a vovó coruja.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!