Juliette recorda aneurisma cerebral e revela que situação foi lição divina: 'Pé no chão'

Juliette refletiu sobre trajetória de resiliência durante entrevista ao Bom dia, Obvious

Juliette (33), que venceu o BBB 21, é a convidada do Bom dia, Obvious em vídeo, que vai ao ar na próxima segunda-feira, 16. De acordo com informações obtidas com exclusividade pela CARAS Brasil, durante a entrevista, a artista refletiu sobre trajetória de resiliência, recordou o diagnóstico de aneurisma cerebral e revelou que situação foi uma lição divina: "Pé no chão".

"Essa situação me fez passar por tudo com o pé no chão, com a consciência da finitude. Eu acho que foi uma lição de Deus de dizer assim: ‘Está tudo aqui, mas isso não é tudo", compartilhou Juliette , que foi diagnosticada com um aneurisma cerebral pouco após vencer o BBB, em agosto de 2021. Na época, a cantora precisou passar por uma cirurgia para investigar o caso e descobriu, após acordar do procedimento, que, na verdade, não tinha nenhum aneurisma.

"O médico acredita que foi um caso em um milhão. [...] Acredito que foi um milagre, porque minha vida é isso. Vivo de milagres. Estou aqui", declarou a ex-BBB em março de 2022, durante participação no programa Conversa com Bial.

No Bom Dia, Obvious, Juliette aproveitou para refletir sobre sua trajetória de resiliência e a imagem que quer transitir para as pessoas: "Não quero ser só vista como ‘sofreu tanto a Ju, tadinha’. Sofri, levantei a cabeça e continuo levantando todas as vezes que eu caio".

Dona de hits como Quase Não Namoro e Não Sou de Falar de Amor, a cantora cresceu com sua carreira na música depois de vencer o BBB 21 e passar pelo diagnóstico de aneurisma cerebral, e marca seu álbum de estreia com o lançamento de Ciclone, já disponível para o público.

"Esse disco teve nove meses de construção e cada música representa um caquinho de mim. Juliette visceral. Juliette que gosta de brincar, de dançar, de ser feliz. Juliette que paquera. Juliette que coloca o dedo na cara", completou Juliette sobre o novo trabalho.