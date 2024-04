Jojo Todynho afirma desconhecer processo movido por colega de faculdade

Procurada pela CARAS Brasil, assessoria de Jojo Todynho explicou o que deve fazer após ter conhecimento de processo contra famosa

Jojo Todynho (26) afirmou que não sabia que estava sendo processada por uma colega na faculdade, a qual estaria fazendo a denúncia por danos morais. Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria jurídica da famosa se pronunciou e destacou que ainda não houve citação da suposta acusação.

Segundo a advogada Nathalia Azevedo, a contratada da TV Globo e sua equipe soube do processo através de publicações da imprensa, já que ninguém chegou a receber as informações por meios oficiais. Por conta disso, eles devem seguir esperando a citação.

O caso envolvendo Jojo Todynho ganhou novos contornos nesta sexta-feira, 26, após o colunista Ancelmo Gois compartilhar que a estudante Gabriela dos Santos do Nascimento estaria pedindo uma indenização de R$ 100 mil para a funkeira, por conta do desentendimento que viralizou no mês passado.

Gabriela afirma que foi alvo de uma agressão física de Jojo após uma confusão se iniciar no grupo do WhatsApp da faculdade e seguir para os corredores da instituição, que fica localizada na Zona Oeste do Rio.

Na ocasião, tudo foi gravado por celulares de outros estudantes e foi possível ver muitos gritos e xingamentos entre as duas. "Não encosta em mim!", chegou a falar Gabriela, enquanto era intimidada por Jojo na frente da faculdade.

A cantora também chegou a ser acusada de ameaçar fisicamente Gabriela, ao passar de carro na frente de um local onde ela estava e gritar: "Tô aguardando seu processo terça-feira, vai tomar na cara de novo sua safada".

Logo após o caso ganhar destaque na mídia, Jojo chegou a se pronunciar através de um vídeo no Instagram e confessou que protagonizou uma briga com a colega da faculdade, mas desmentiu a agressão. Ela disse que outras pessoas presenciaram a confusão e garantiu que tinha provas o suficientes.

"Não agredi ela de jeito algum. Está lá o pessoal da supervisão da faculdade que estava presente para comprovar esse acontecimento de ontem. Muito menos ameacei, porque eu não sou mulher de ameaça", disparou Jojo, que reforçou: "Tem várias pessoas que estavam presentes, de prova na situação. As pessoas têm que parar com essa mania de querer opinar e se meter na vida do outro".