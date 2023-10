Filhos de Rodrigo Bocardi nasceram nos EUA; saiba por que

Rodrigo Bocardi está em viagem com os filhos para Nova York e compartilhou clique raro com os herdeiros que nasceram na cidade

Rodrigo Bocardi (47) está em viagem com a família em Nova York, nos Estados Unidos, e compartilhou um clique raro com dois de seus três herdeiros, Gabriel (13) e Gustavo (10), curtindo a vista da cidade em um dia ensolarado. 0 jornalista também é pai de Anne, irmã mais velha dos pequenos, ao lado da esposa Claudia Bocardi. Apesar da família viver no Brasil, os dois rapazes nasceram na metrópole estrangeira, há mais de dez anos; saiba por que.

Antes de apresentar o telejornal Bom Dia SP, da TV Globo, Rodrigo Bocardi contruiu carreira na emissora desde 1999, onde atuou como repórter e produziu matérias e coberturas para programas como o Jornal Nacional.

O jornalista foi contratado como correspondente em Nova York, nos Estados Unidos, em janeiro de 2009 e passou quatro anos no cargo cobrindo eventos no país como a posse de Barack Obama (62) e as passagens dos furacões Irene e Sandy. Após um ano da mudança, o jornalista teve seu segundo filho , Gabriel, que nasceu na cidade em 2010.

Em 2013, o apresentador retornou ao Brasil para assumir o comando do Bom Dia São Paulo. Em menos de dois meses da volta para o país natal, o terceiro herdeiro de Rodrigo Bocardi veio ao mundo, mas conheceu a cidade novaiorquina antes das terras brasileiras.

Claudia Bocardi ainda estava em Nova York quando entrou em trabalho de parto e deu à luz a Gustavo na maternidade do Mount Sinai Hospital, em frente ao Central Park, localizado no Upper East Side da Big Apple. O jornalista precisou se ausentar da apresentação do Bom Dia São Paulo durante um período para viajar e conhecer o filho nos Estados Unidos.

Posteriormente, a família toda se mudou para o Brasil e passou a viver em São Paulo. Apesar da distância da cidade natal, os filhos de Rodrigo Bocardi não perderam o contato com Nova York e aproveitaram os dias de folga do pai para visitar a Big Apple com o apresentador nos últimos dias.

Leia também: Conheça a família de Rodrigo Bocardi: Jornalista é pai de três filhos e vive casamento

Seja jogando bola no Riverside Park South ou apreciando o pôr-do-sol no Hudson River, os pequenos estão curtindo as férias ao lado de Rodrigo Bocardi, que compartilhou os momentos nas redes sociais: "Com os meus New Yorkers! Há 13 anos e 2 meses Gabriel Bocardi nascia aqui! Há 10 anos e 4 meses Guga Bocardi também nascia aqui! História!".