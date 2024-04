Filho de Fábio Jr faz homenagem para a mãe em meio a rumores

Após rumores de que o pai, Fábio Jr, quer a guarda dele, Záion Alexandre faz post para homenagear sua mãe, Mari Alexandre

O jovem Záion Alexandre, que é filho do cantor Fábio Jr com Mari Alexandre, surpreendeu ao fazer uma homenagem para a mãe em seu perfil nas redes sociais. O adolescente é discreto em sua presença online, mas resolveu se pronunciar em meio a rumores envolvendo a sua guarda.

No post, o rapaz relembrou fotos de momentos de carinho e de diversão ao lado da mãe durante sua vida. Na legenda, ele disse: “Com você desde sempre e para sempre”.

Nos comentários, a mãe dele reagiu à homenagem. “Filho! Você me surpreende a cada dia! Te amo até a eternidade!”.

Nesta semana, os nomes de Záion e do pai, Fábio Jr, ganharam repercussão na imprensa por causa dos rumores de que o cantor teria entrado na justiça para pedir a guarda do filho caçula. De acordo com a colunista Fabíola Reipert, do programa Hora da Venenosa, da Record TV, ele teria pedido para ter a guarda do adolescente, o que teria deixado Záion e Mari Alexandre surpresos e chateados.

Procurada pela CARAS Digital, a assessoria de imprensa de Fábio Jr informou que ele é discreto com a vida pessoal e não comenta sobre processos em tramites na justiça.

Vale lembrar que Fábio e Mari foram casados entre 2007 e 2010. Záion nasceu em 2009 após o casal fazer a fertilização in vitro. A separação foi anunciada em junho de 2010 por meio de um comunicado à imprensa. “Estou me separando. Estou na casa dos meus filhos. Agradeço a cada um de vocês que sempre acreditaram em mim e estiveram ao meu lado. Trate de ser feliz”, disse ele na época.

View this post on Instagram A post shared by Záion Alexandre (@zaionalexandreoficial)

Záion completou 15 anos em fevereiro de 2024

No dia 21 de fevereiro de 2024, a família do cantor Fábio Jr estava em festa por causa do aniversário de 15 anos do filho caçula dele, Záion. O rapaz cresceu e acaba de comemorar a sua nova idade. Inclusive, ele apareceu grandão em nova foto nas redes sociais.

Para marcar a data especial, a mãe dele, Mari Alexandre, fez um post para o herdeiro no Instagram e usou uma foto recente de Záion, que mostra o quanto ele já cresceu nos últimos tempos.

"15 anos do melhor presente que Deus poderia me dar. Mais sabedoria,mais sonhos,mais sorrisos e mais desejos realizados sempre com a permissão de Deus. Por você até depois do fim!!! Parabéns meu filho!!!! Te amo infinito", disse ela na legenda.

Nas redes sociais, Fábio Jr também homenageou o filho ao mostrar um vídeo com fotos do crescimento do rapaz. "E hoje o Zaps completa 15 anos!!! Parabéns Filho, que Deus te abençoe, te proteja, te oriente e te ilumine sempre! Te amo muitão!", disse ele.

View this post on Instagram A post shared by Marialexandreoficial 🅰️+🇧🇷 (@mari_alexandre10)